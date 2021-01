Manuel Bernstein jugará en Corinthians de Brasil

Manuel Bernstein tiene 20 años de edad, ha tenido un gran desarrollo como jugador, consiguió jugar el Mundial Juvenil que se disputó en Santa Fe y en Rosario con la camiseta de Los Pumitas, y formó parte del seleccionado nacional Argentina XV. Ahora en la franquicia Corinthians de Brasil tendrá como entrenador al paranaense Emiliano Bergamaschi, jugador y entrenador de Estudiantes de la vecina capital provincial, y ex integrante del staff de coaches de Los Pumas junto a Daniel Hourcade.

"La verdad que sí, este año arrancó con todo, con objetivos y expectativas ya claros, aunque el año pasado si bien lo arranqué así después todo el tema de la pandemia se vino un poco abajo todo. Pero creo que ahora los objetivos son más concretos y a unos días de comenzar los entrenamientos" comenzó señalando Manuel Bernsteina UNO Santa Fe.

Manu2.jpg Bernstein jugará en Corinthians de Brasil bajo la conducción técnica del paranaense Emiliano Bergamaschi. UNO Santa Fe

El talentoso segunda línea formado en el CRAI sostuvo que "la posibilidad de ir a jugar a una franquicia ya sabía desde el año pasado cuando se comenzó a armar la SLAR, estaba en el draft y estaba latente la posibilidad de quedar en alguno de los equipos. A mediados de diciembre me llamó Emiliano Bergamaschi, nada oficial, pero casi seguro que quedaba para la franquicia de Brasil. Hace unos días me llamó el mánager de la franquicia, ahora ya recibí el contrato, así que ya es oficial".

El exintegrante de Los Pumitas explicó que "me voy el 31 de enero para San Pablo, por lo que me dijeron ellos en Brasil ya comenzaron la pretemporada por lo tanto nosotros llegaríamos para la cuarta semana de trabajo. Vamos a tener una semana de baja intensidad para que nosotros nos podamos adaptar, con muchas charlas, muchos videos, para conocernos con los chicos y familiarizarnos con el sistema de juego, y allí se subirán las cargas nuevamente para llegar de la mejor manera al torneo".

"Tener un entrenador argentino como el Emi Bergamaschi creo que es un punto positivo sobre todo teniendo en cuenta que es en otro país, la primera experiencia en un torneo profesional, y otro idioma es bueno. Tener un entrenador de tu mismo país, tan cercano como él, está bueno y es positivo. Somos cuatro argentinos en el equipo, a dos chicos ya los conozco así que eso también está bueno, con lo cual no llegás y estar solo, porque de ese modo todo cuesta más. Pero creo que va a ser todo cuestión de adaptarse y esperemos que se pueda formar un lindo equipo" destacó el rugbier Gitano.

Manu3.jpg Manuel estudia de la carrera de medicina, y concurre a la academia Litoral UAR en la ciudad de Rosario. UNO Santa Fe

Más expresiones de Bernstein

En cuanto a cómo será enfrentar a Jaguares y a los otros equipos con varios argentinos, Manu sostuvo que "creo que va a ser muy lindo, la distribución que hicieron en el torneo es muy bueno, habrá argentinos en todos los equipos, lo cual creo que va a elevar la vara y el nivel de la competencia. Igualmente, el rival a vencer será Jaguares XV, pero creo el torneo va a ser duro, lindo, y para la mayoría de los jugadores algo fantástico porque hace ya un año que no tenemos competencia".

"Lamentablemente a nivel nacional no hay fecha definida para algún tipo de competencia, que no está bueno pero son cosas que pasan y hay que adaptarse, ya venimos hace un año de este modo, así que tanto no cambia, pero tener esta oportunidad está buenisimo. Creo que todos los que estamos en la SLAR somos privilegiados, somos un número muy reducido de jugadores que podemos estar jugando, ya que por ahí hay muchos chicos que no pueden jugar. Igualmente, tengo la expectativa que cuando termine poder estar jugando con el club, porque la verdad que si hay algo que extraño es jugar los sábados en la cancha 1 del CRAI" consideró el integrante de Corinthians de Brasil.

Manu4.jpg El jugador formado en el CRAI integró el seleccionado Los Pumitas en el Mundial disputado en Santa Fe en 2019. UNO Santa Fe

Con todo el respaldo Gitano

En relación a que devolución recibió por esta posibilidad en el CRAI fue claro al resaltar que "están muy contentos, siempre están predispuestos para darme una mano en lo que sea, para ayudarme a mejorar una destreza, algo físico, así que eso son supercompañeros, y el apoyo ha sido muy bueno".

El 2020 para cualquier deportista fue muy complicado por el tema de la pandemia, pero sobre este punto Manu Bernstein declaró que "la primera parte del año que la academia UAR estuvo cerrada en Rosario y no funcionaba, laburamos desde casa, alquilando pesas y entrenando por video llamada. Creo que fue la etapa más dura en la pandemia, porque había mucha incertidumbre. Después, a medida que se fue liberando comencé a entrenar con el club, y luego ya se retomó con la academia. Con lo cual la segunda mitad del año estuve viajando a Rosario y entrenando en el CRAI".

Finalmente, a cerca de como arrancó su trabajo de pretemporada este año, Manu señaló que "Este año arrancamos la semana pasada con la academia, y la planificación es que los chicos que estamos en la Superliga Americana hacemos dos semanas de pretemporada, y ya después cada uno parte para el equipo que le tocó. Siento que estoy apoyado por los chicos del club, los voy a extrañar mucho, no pude estar mucho, pero el torneo es corto y en mayo estoy de vuelta, esperando que pueda haber competencia local o bien regional, que le va a venir muy bien a todos los jugadores".