Manuel Bernstein, un Gitano con mucha personalidad

Manuel Bernstein, segunda línea formado en CRAI, contó que "de juveniles recuerdo a todos los entrenadores, todos te marcan un poco, todos te hacen crecer, y te forman como jugador. Y en los preparadores físicos, Alcídes Landi y Maxi Olmedo, cualquiera que pasó por las juveniles del CRAI sabe que son dos locos divinos y que siempre están llevándote al límite".

image.png El rugbier Gitano cursa el segundo año de la carrera de medicina en la Universidad del Litoral.

Agregó que "en CRAI tenemos un campamento muy famoso que se hace a principios de año y allí nos hacían correr maratónicamente. Son los 20 kilómetros más duros, no se hacen más, se está haciendo, pero no se corren más los 20km. La filosofía de esa consigna era de juntarnos a todos, que todos lo podamos hacer, fortalecer la cabeza para completar los 20km y terminarlo como sea, lo hacías con un compañero, con el objetivo de mejorar la cabeza".

image.png Gran momento, cuando jugó con Los Pumitas M20 el año pasado en la cancha del CRAI.

Berstein, que juega desde los 6 años en el CRAI, recordó que "en el Centro de Rugby lo tuve a Guille Aguilera, comencé a ir a los 15 o 16 años, nos hacían ir una vez por semana y estuvo muy bueno. Era un estímulo más, era como estar en otro entorno diferente al de tu club. Te vas conociendo con chicos de otros clubes, y con muchos te terminas haciendo amigo. Es un plus, es un entrenamiento más en el que obviamente terminas mejorando".

La permanente evolución

Tras su paso por infantiles y en el medio del camino en juveniles empezaron las primeras convocatorias. El rugbier Gitano comentó que " empezaron a llegar los seleccionados de M18 con Santa Fe, primero con el Gringo Colli y la 99, ese fue un ciclo que estuvo muy bueno, y lo jugué siendo más chico, y al año siguiente tuve la suerte de volver a repetir. Ese año fue complicado, nos tocó Tucumán, Buenos Aires y Córdoba, nos costó plasmar en la cancha lo que éramos como grupo. Por suerte todo salió muy bien en el último partido ante Córdoba por el descenso, que creo que ese día fue impresionante, ya que nos salió todo bien. Al año siguiente un Argentino más, la experiencia estuvo muy bien, y se armó un lindo equipo. Llegamos con varias chances y perdimos con Mar del Plata sobre la hora. En el concentrado el equipo rindió más de lo que se esperaba, ese equipo tenía un muy lindo juego y un muy buen grupo humano".

image.png Además de jugar, Manu colabora con la división Menores de 17 de la entidad de la autopista.

"Ese mismo año, en el medio del Argentino, jugamos con Mar del Plata, y a los dos días viajamos a Sudáfrica con Los Pumitas, y significó mi primer torneo con un seleccionado nacional, que era M18, y fue entrar en otro mundo. El haber jugado contra ese equipo colegial sudafricano fue jugar en otro nivel, con jugadores que parecían del Súper Rugby, y estuvo muy bueno. Vuelvo y termino el Argentino en el concentrado. En 2017 empecé a ir a la Academia en Rosario, medio como invitado, cada dos semanas concurría, y en 2018 fui de manera más regular. Ahí ya vinieron medio rápido algunas concentraciones, y después de allí tuve una por mes" comentó Berstein sobre su primera convocatoria y gira con el seleccionado juvenil de la UAR.

El deporte y el estudio en un jugador de elite. En relación a esto el tercera línea Gitano contó que "En 2018 empecé a estudiar medicina en la UNL, estoy cursando en la actualidad segundo año, primero lo hice a tiempo, el año pasado con el tema del Mundial Juvneil y la cirugía de hombro se me complicó un poco, pero ahora estoy retomando las materias que me quedaron del año pasado. La llevo bastante al día, estoy en el grupo del medio, no soy el mejor alumno, pero está todo bien. Un día es muy movido, es un poco desgastante, pero a mi entrenar me encanta, lo más cansador es tener que viajar a Rosario. Lo demás es cuestión de organizarse, para descansar, entrenar, y la nutrición es fundamental, por la exigencia física que tenés. Las consecuencias son el rugby y en la facultad, eso se llama disciplina, porque si te organizas te terminas adaptando".

image.png Manu Berstein debutó en la primera división del CRAI con apenas 18 años de edad.

Un crecimiento que no se detuvo

Cuenta Manuel Berstein que "estaba terminando el Argentino Juvenil, jugué dos o tres partidos con mi categoría, y caí un lunes a entrenar, estaba Nano Borton reunido con los entrenadores de juveniles, y me llevó a la práctica de la primera. Ese mismo sábado jugamos contra Duendes, el rival más duro del TRL, y el fin de semana me pusieron en los suplentes. Jugué un ratito al final, ganamos un partidazo, y fue un tremendo debut, con 18 años recién cumplidos".

"Cuando llego a Los Pumitas y a jugar el Mundial, ya era mi segundo año en la primera de CRAI, y fue un 2019 muy intenso. La experiencia del Mundial fue muy particular, disfruté mucho la parte de rugby, la preparación fue larga, pensá que el torneo fue en junio y la pretemporada en la academia arrancó en enero. Después vino una concentración con partido ante Jaguares, nosotros primera semana de entrenamientos, con lo cual fue una locura de nivel. Cada dos semanas eran concentraciones de dos semanas, pero es necesario porque tenían que formar el equipo para el Mundial" resaltó Berstein.

image.png Motivo de orgullo, Berstein en la cancha del Gitano y con la camiseta de Los Pumitas.

Inolvidable momento vivió con el World Rugby U20 Championship disputado en Rosario y Santa Fe en 2019, sobre lo que destacó que "aún año de haber jugado el Mundial, el recuerdo es de una experiencia emocionante. Se dieron muchas cosas juntas, porque era en mi país, en mi provincia, y en mi club. Son muchas cosas que se suman, y que no me voy a olvidar nunca. Hay un montón de gente mirando, te tenés que acostumbrar a jugar con los nervios, que te juega en contra. Después aprendés un montón, está tu familia, van tus amigos, y la verdad que estuvo muy bueno. Fue muy lindo y muy emocionante".

Momentos claves en todo deportista

"Termina el Mundial, vuelvo al club, lo jugué con el hombro roto, atado con alambre, y la lesión se empezó a sentir. Me tuve que operar, estaba negado a hacerlo, puede que sea miedo, y la pasaba mal jugando. Fue un click, me tengo que operar, el partido con Argentina XV que jugamos contra Uruguay que se iba al Mundial, el hombro ya estaba muy dolorido, meti un tackle, me golpeo mal, los entrenadores Andrés Bordoy y Manasa Fernández Miranda, y estaba Gonzálo Quesada que había ido a ver el partido, ese día me agarró Quesada comiendo, que me tenía que operar. Creo que fue cuando hice el click, y decidí operarme" contó Manu Berstein que tiene 20 años de edad, pero los pies bien sobre la tierra.

También destacó que "me opero a finales de septiembre del año pasado en Rosario, y por ahí es duro de la cabeza, porque no le gusta a nadie. Son procesos que hay que asumirlos, y pensar que tengo que hacer para volver a como estaba antes. Lo tomé como un crecimiento, no deportivo, pero si de la cabeza. Fue clave, concurrí a un profesional, un psicólogo deportivo, que me ayudo a aprender a enfocarme en la rehabilitación. Después de seis meses de rehabilitación, estaba a punto de volver y pasó lo del coronavirus, así que estoy hace casi un año y medio sin jugar".

image.png El año pasado, tras el Mundial se operó del hombro y realizó una buena rehabilitación.

El presente en plena pandemia

"El estar encerrado es duro para todos, recién ahora hace casi un mes que arrancamos con la academia en Rosario, somos pocos, tengo la suerte que mi viejo vive acá, así que me quedó en Rosario, entrenamos tres veces por semana, obviamente cumpliendo con el protocolo, y el tema distanciamiento. Haciendo muchas cosas dentro de lo que está permitido, y estar haciendo esto es un montón, para que todos podamos seguir mejorando. Es duro no poder estar en tu club, con tus amigos y compañeros, de disfrutar de una comida después de entrenar, pero es lo que estamos pasando actualmente" señaló desde Rosario este gran jugador de rugby santafesino que se encuentra en Rosario en la academia Litoral de la Unión Argentina de Rugby.