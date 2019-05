Para Manuel Luque, el fin de semana concordiense será el segundo en el Turismo Nacional Clase 3. Es que el piloto del equipo Nico Kern Racing Car, competirá en uno de los circuitos en los cuales más se siente a gusto. El Parque Autódromo Ciudad de Concordia será escenario de la quinta fecha, Gran Premio Río Uruguay Seguros – Copa Fiat 100 años – Trofeo Ford Camiones del Campeonato Argentino 2019, donde el santafesino dará continuidad a su campaña deportiva en la Clase 3.

El décimo puesto en la etapa clasificatoria ubicaba en un destacado debut al santafesino, quien ya lidiaba con una merma de rendimiento que se acentuó en el fin de semana neuquino.

“La clasificación fue muy buena, a pesar del problema en el motor. Debo destacar que el equipo trabajó junto con el motorista en intentar una solución al respecto, pero no fue posible. Me deja tranquilo saber que el auto funciona muy bien; ajustando pequeños detalles estaremos pronto entre los protagonistas. Es una categoría muy competitiva, un pequeño error en pista te impide estar más adelante. Para este fin de semana cuento con la ventaja de conocer el circuito, algo que no me pasó en Neuquén. El de Concordia es uno de los cuatro circuitos que más me gustan del país, lo cual puede ser también un factor importante para definir un buen fin de semana”.

La expectativa crece en él y su entorno, y esa necesidad de demostrar las positivas sensaciones que generó el Chevrolet Cruze atendido por Nicolás Kern y José Luis Villar, del equipo Castellano Power Team, en la competencia neuquina, encuentran en el trazado entrerriano una buena oportunidad, atento al conocido gusto que tiene por el veloz circuito que este fin de semana recibirá al Turismo Nacional, que regresará a Concordia (Entre Ríos), luego de dos años sin actividad oficial.

“Me hubiese gustado plasmar un buen resultado en la final, pero un problema en el motor nos complicó el desarrollo del domingo. El sábado clasificamos en la décima posición, pero comenzamos a penar con el rendimiento del motor, lo cual se acentuó el domingo. En la final no pudimos avanzar mucho, pero lo más importante es que el Chevrolet Cruze funcionó muy bien antes de este inconveniente. El motorista encontró un problema en los aros, lo cual ya está solucionado. Eso me da esperanzas de poder funcionar mejor, sé que la potencia el motor la tiene, el auto dobla muy rápido. Me tengo mucha confianza para la carrera de Concordia”, afirmó.

Lanzamiento oficial

Con presencia de autoridades de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), del Auto Moto Club Concordia y pilotos participantes del Campeonato Argentino 2019 de Turismo Nacional, se llevó a cabo la presentación del TN en Concordia en Salto.

En la jornada de jueves se presentó el Gran Premio de Turismo Nacional válido por la quinta fecha del Campeonato Argentino 2019 – Copa Fiat 100 años, Trofeo Ford Camiones que se disputará desde mañana, viernes 31 de mayo, en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia (Entre Ríos).

Valeria Franca Paoletti (Gerente de Marketing de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo), Gustavo Francois (Vice Presidente del Auto Club Concordia) y los pilotos André Lafon, Mauricio Lambiris, Diego Noceti, Gabriel Scordia y Stefano Di Palma compartieron conceptos vinculados a la realización de la quinta prueba del certamen que tendrá inicio oficial de actividad en la jornada de viernes, cuando se dispute la primera tanda de entrenamientos para Clase 2 a partir de las 13.