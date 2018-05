Maradona asumió como presidente de Dinamo Brest

"Feliz, en mi presentación oficial como Presidente del ?? ?????? ????? / FC Dynamo Brest", escribió el astro en su cuenta verificada de Facebook.

Además, en el mismo posteo se observaron dos fotografías, una en la que Maradona posó con la camiseta del club europeo y en el dorsal tuvo el "10" con su apellido, y en la otra se lo vio junto con su pareja, Rocío Oliva, y diferentes directivos de la institución.

Dinamo Brest derrotó el pasado domingo a BATE Borisov por 3-2 y se quedó con la Copa de Bielorrusia por segundo año consecutivo.

Dinamo Brest, que ganó todas las finales que ha jugado en esta competencia (2007, 2017 y 2018), igualó a Dinamo Minsk, el Belshina Bobruisk y el propio BATE Borisov como los más exitosos en el historial del torneo.

Críticas a Sampaoli

"Creo en los jugadores, pero no en el técnico", disparó Maradona en una nota televisiva con un medio árabe y reproducidas por ESPN.





"No tiene juego definido, ni columna vertebral cuando ataca o cuando defiende. En la conferencia del lunes dijo que va a jugar 2-3-3-2 y es un disparate. Eso es ridículo, no se juega más así, era un esquema de 1930", argumentó el exentrenador del representativo nacional.





En esa sintonía, Maradona continuó: "El problema no son los jugadores, el problema es el que los guía, el que les mete en la cabecita qué tienen que hacer dentro de la cancha. Porque si el técnico es poco claro en los conceptos, los jugadores no pueden hacer milagros".





Además, el flamante presidente de Dinamo Brest de Bielorrusia reconoció que tiene "muchas dudas" en relación a la actuación nacional en el certamen mundialista, aunque deseó que le vaya "bien" en la ronda inicial, donde compartirá la zona D con Nigeria, Islandia y Croacia.





"Los tres no serán rivales fáciles. Para un seleccionado que no tiene experiencia, no tiene líderes, no tiene esquema de juego, me parece que estamos arriesgando mucho prestigio, algo que ganamos nosotros siendo campeones y lo estamos tirando por la borda", explicó.