Maradona: "Sampaoli me traicionó"

Diego Maradona habló este jueves y pintó un pantallazo de su presente y de sus opiniones actuales. "Es un momento muy importante en mi vida. Estamos por ascender con Al Fujairah, que es una localidad muy cercana a Dubai, y la gente está enloquecida porque los otros equipos son poderosos y nosotros no tanto, pero en la cancha hemos bailado a más de uno".





Además, explicó su ausencia del casamiento de su hija Dalma: "Por supuesto que extraño a la Argentina, tomar mate con mis hermanas, recordar a mis viejos en la casa de Devoto, extraño mucho a mi nieto y mi hijo Fernando, también a Jana, a Dalma y Giannina. Pero las cosas se van dando como mi mamá quiere desde el cielo. Si mi vieja me dijo 'quedate' es porque me tenía que quedar. No puedo dejar a 30 familias viendo por TV el casamiento de la hija de Maradona, no tengo ningún derecho para hacerles eso a los muchachos". Y agregó: "He faltado a alguno de los contratos, pero eran tiempos difíciles y duros, pero hoy la responsabilidad mía estaba acá, mi hija ya sabía que iba a estar feliz y poder casarse bien".





Respecto a la caída de la Selección por goleada frente a España, se solidarizó y pasó al ataque: "A nadie le gusta perder por seis, a mí me tocó comerme seis en la altura con Bolivia. Supera todo lo que el jugador de fútbol viene masticando y escucha del técnico. Y llega uno con un arsenal de ayudantes y no dice que la pelota es redonda. Me parece que ahí es donde más le erra. No me acuerdo de haber escuchado un gol de Sampaoli".





Enseguida, el Diez fustigó al seleccionador por sus antecedentes: "Tiene que tener un respeto grande por lo que dejamos nosotros, lo que hicimos en la Selección. La Selección Argentina tiene un respeto ganado pero que se está resquebrajando porque cada vez las cosas se hacen peor. Sacamos a Grondona y pusimos a Tapia que es un tipo bárbaro, pero que vaya a hacer un asado si es un tipo bárbaro. Que no ponga un tipo al lado de Sampaoli para pararle los bochazos. Y que Beccacece se haga cargo de la Sub 20... ¡Beccacece! Vuelvo a repetir: ¿cuántos goles escuchamos de Beccacece o cuántos penales atajó Beccacece? No sé... Estamos en una fábrica metalúrgica, no estamos en el fútbol argentino".





Después recordó un viejo incidente para profundizar su rechazo al DT nacional: "A mí ya Sampaoli me traicionó cuando salió campeón Argentina de la Davis y me dijo que me quería hacer un homenaje en Sevilla y quería hablar de fútbol. Yo le dije sí, cuando se dé no hay problema, pero se ve que el hombre ya tenía otro pensamiento y habría tirado onda por otros lugares. No quería hablar con Maradona, quería por ahí acercarse más a la Selección que a otra cosa". En aquel momento, Diego se encontraba en Croacia y Sampaoli lo habría llamado aprovechando la cercanía para un encuentro que no se concretó.





Más tarde, Maradona bancó a Lionel Messi: "Lo veo fantástico, lo único que tienen que hacer los periodistas es dejarlo tranquilo, no compararlo. El tema no es Messi, es el presidente de la AFA que se equivoca. Él habló conmigo, lo recibí en mi casa de Dubai y ahora va a buscar a Sampaoli. Creo que es una falta de respeto para muchos".





Por último, criticó a Mauricio Macri y elogió a Daniel Angelici con un guiño al proyecto de la nueva Bombonera: "Si no fuera por Angelici, Boca hoy debería un montón de plata con Macri. Sin embargo, Angelici es un tipo que cuida el bolsillo de la gente y quiere hacer un estadio mucho más grande, con lo que estoy de acuerdo porque no podemos ser tan egoístas los que tenemos palco, un lugar en la cancha de Boca de decir 'la Bombonera no se toca'. No, no se toca, pero dejame hacer un estadio más grande al lado, de 120 mil personas, y así entramos todos".