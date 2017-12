Maradona: "Yo tendría más Balones de Oro que Cristiano y Messi"

El astro Diego Armando Maradona afirmó hoy "hubiera tenido más balones de oro que Messi y Cristiano Ronaldo", en una extensa entrevista que concedió en la ciudad de Fujairah, en los Emiratos Arabes, a un medio deportivo español.



"Yo tendría más balones de oro que Messi y Cristiano Ronaldo. Era además un líder, eso es algo que no se compra, viene adentro, viene de serie", destacó el capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en México 1986, en una extensa entrevista que concedió al diario deportivo AS.

Maradona, de 57 años, dirige actualmente al Fujairah F.C., asistido por otros dos ex campeones del mundo como Luis Islas y Héctor Enrique, y en la nota que concedió al medio español abarcó varios temas, entre ellos del del balón de oro que en la época en que jugaba en Barcelona y Napoli no se entregaba a ningún jugador que no fuera europeo, por esa razón no recibió jamás ese galardón.