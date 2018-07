Maravilla Martínez evalúa regresar al ring

Si bien la noticia había sido desmentida hace unos días por su agente, el propio Sampson Lewkowicz ahora reconoció que está "esperando la decisión" de Maravilla, quien ya tiene 43 años.





"Sergio pidió la licencia porque va a hacer una película. Y como va a combatir sin cabezal, está entrenando cada vez más fuerte. Mentalmente y de la rodilla está perfecto. El fin de esta historia es que saca la licencia y luego va a tomar una decisión", dijo el uruguayo en declaraciones formuladas al programa Ring Side en el aire, que se emite por Radio La Red.





Lewkowicz negó que el posible regreso se deba a las necesidades económicas del propio boxeador. "Hasta mi propio hijo me preguntó si Sergio andaba mal de dinero. De ninguna manera, sólo que los guerreros no se entregan".





Y agregó: Él no estaba bien con (Miguel) Coto, hasta podría haber muerto esa noche, pero no se entregó. El monstruo que tiene cada boxeador adentro les dice que no pueden irse con la última pelea perdida".





Martínez perdió su última pelea precisamente ante el boricua el 7 de junio de 2014 y resignó el cetro de los medianos del Consejo Mundial de Boxeo.





Maravilla tuvo una foja de 51-2-3 con 28 victorias antes del límite y, además de haber reinado en los medianos, ostentó el cetro superwelter del CMB.





El 14 de junio, a sus 40, anunció oficialmente el retiro luego de haber padecido varios lesiones que le habían hecho mermar su nivel, en especial una en la rodilla.