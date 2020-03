Maravilla Martínez postergó su vuelta al boxeo

Sergio Maravilla Martínez confirmó que postergará su regreso al boxeo como consecuencia del avance de la pandemia del Covid-19.

“La pelea se ha pospuesto (…) Voy a regresar en Madrid. Estoy consciente de que tengo 45 años, pero me he preparado para esto por dos años”, anunció el ex campeón del mundo de los mediano en El Show del Gol, en Radio Rivadavia.

“Después de la primera pelea, ya veremos qué sucederá en el futuro’’, agregó Maravilla, que peleó por última vez en junio de 2014, cuando cayó ante Miguel Coto por título de los medianos de la CMB.