"Marcelo Bielsa es la persona que más admiro en el fútbol"

El paso del tiempo los volvió a unir en España, cuando Guardiola ya dirigía al plantel principal y Bielsa estaba al mando del Athletic Club de Bilbao. De hecho llegaron a cruzarse en una final de Copa del Rey, donde Barcelona le ganó 3 a 0 en una contundente actuación de Lionel Messi. Mañana este nuevo encuentro será en Inglaterra. Una cumbre fundamental para los fanáticos del fútbol.

Este viernes, en conferencia de prensa, Pep se deshizo en elogios para el argentino: “Creo que Bielsa es probablemente la persona que más admiro en el fútbol mundial como entrenador y como persona. Es el entrenador más auténtico de todos los tiempos en términos de cómo conduce a sus equipos, es único”.

Para luego agregar "Cruyff fue quien más me influyó porque estuve cuatro años con él y cuando empecé como entrenador me ayudó increíblemente, pero Marcelo es la persona que más admiro en el mundo del fútbol. El entrenador no debe ser juzgado por los títulos porque siento que estoy muy lejos de sus conocimientos. Mis equipos han ganado más títulos que los suyos, pero en cuanto a conocimiento del juego estoy muy lejos de él. Es un buen regalo tenerlo en la Premier League".