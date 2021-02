Marcelo Bielsa puso en duda su continuidad en Leeds

"Es lo primero que quiero destacar porque parece que el presidente me está ofreciendo la renovación y yo la estoy rechazando. Podría ser interpretado como que el club desea más que yo que me quede y no es el caso", aseguró Bielsa en la conferencia de prensa previa al partido de mañana ante Southampton por el pendiente de la fecha 18 de la Premier League.

"De ninguna manera quiero posicionarme por encima del club. No voy a manejar más opciones hasta que termine mi trabajo acá en el Leeds. No hay especulación por mi parte", aclaró el rosarino.

Leeds todavía tiene por delante catorce partidos hasta el final de la temporada y actualmente ocupa la duodécima posición con 32 puntos, a once de los puestos de clasificación a Europa y a diez de la zona de descenso.

"Si el club necesita una respuesta antes del final de la temporada, responderé antes del final de la temporada. Pero si ocurre, tomaré el tiempo de decirles que deben considerar lo que ocurra en la última parte del torneo", completó.