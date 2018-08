Marcelo Méndez asumió en la selección de voley

En la sede de la Secretaria de Deportes de la Nación, en el barrio porteño de Nuñez, se llevó a cabo una conferencia de prensa inédita para el deporte argentino con la presencia del actual entrenador de la Selección Argentina, Julio Velasco, y su sucesor desde 2019, Marcelo Méndez. Los acompañaron el Secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister, y el Presidente de la Federación del Voleibol Argentino, Juan Antonio Gutiérrez.

En una muestra más del compromiso con la excelencia y la continuidad del desarrollo, la FeVA impulsó un evento conjunto con el actual y futuro entrenador de la Selección Argentina Masculina. Con gran presencia de medios de comunicación y autoridades del deporte y el voleibol, los entrenadores contaron sus sensaciones, al tiempo que el Secretario de Deportes y Presidente de la FeVA agradecieron a Velasco por su trabajo y dieron la bienvenida a Méndez, quien en 2019 comenzará a trabajar con la Selección por un ciclo de seis años.

En la previa de la Copa Panamericana Masculina, que disputará el equipo B del 28 de agosto al 2 de septiembre, y del Campeonato del Mundo Italia-Bulgaria a jugarse del 10 al 30 de septiembre, los entrenadores agradecieron la propuesta de la FeVA y enfatizaron en la necesidad de dejar un legado de trabajo que permita continuar en la senda del desarrollo.

El entrenador Julio Velasco expresó que "Hay que intentar que estando o no uno, el vóley argentino recoja lo que se hizo antes y le sirva de apoyo para lo que viene después. Nosotros somos parte de un proceso, pero ese proceso sigue. Fuimos parte de una historia muy linda, de un sueño, y ahora todo seguirá con un entrenador de gran prestigio y que hará las cosas a su manera".

A su turno, el nuevo head coach, sostuvo que "Es un orgullo para mí poder representar al país y me emociona mucho estar acá. Voy a tratar de dar lo mejor, toda mi experiencia. Se me vienen a la cabeza todas las cosas que pasaron y me permiten hoy estar acá, así que agradezco la propuesta de la FeVA, el apoyo de la Secretaría y el ENARD". El entrenador que trabajará part time, ya que seguirá ligado al Sada Cruzeiro de Brasil, agregó que "Quiero felicitar a Julio por el gran trabajo hecho todos estos años. Voy a intentar aprovechar esos frutos para el beneficio del vóley. Todos queremos resultados que pongan al vóley en un escalón más alto, y aunque es muy difícil, nosotros vamos a trabajar mucho por ver un equipo que represente al país por la actitud, sus formas y juego".









thumbnail_23818 f2 voley.jpg









Lista para el Mundial

Se oficializó la lista de la Selección Argentina para el Mundial Italia-Bulgaria 2018 y ya se conocen los 14 nombres que representarán al combinado nacional en la competencia que se desarrollará entre el 10 y 30 de septiembre próximo.

Luego de un 2018 cargado de competencia con los Juegos Odesur, la exigente Volleyball Nations League y las giras amistosas frente a Cuba y Estados Unidos, Julio Velasco definió los jugadores para el Campeonato del Mundo que se viene.

Los armadores serán Luciano De Cecco y Maximiliano Cavanna, como opuestos viajarán, al igual que en Río 2016, José Luis González y Bruno Lima, mientras que por el centro estarán Sebastián Solé, Pablo Crer, Agustín Loser y Martín Ramos.

A su vez, también como extremos, los elegidos son Cristian Poglajen, Facundo Conte, Tomás López y Lisandro Zanotti. Por último, los líberos repetirán con respecto a la Liga Mundial 2017 ya que serán Alexis González e Ignacio Fernández.

El equipo nacional viajará el próximo 4 de septiembre rumbo a Europa donde en la previa del Mundial jugará amistosos contra Holanda el 6, 7 y 8 próximo.

Armadores: Luciano De Cecco - Maximiliano Cavanna

Opuestos: José Luis González - Bruno Lima

Centrales: Martín Ramos - Sebastián Solé - Agustín Loser - Pablo Crer

Puntas: Facundo Conte - Tomás López - Lisandro Zanotti - Cristian Poglajen

Líberos: Ignacio Fernández - Alexis González