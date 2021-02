Marcelo Micocci: "No comparto los dichos de Diego"

En declaraciones formuladas a LT10 el encargado de la organización de la competencia declaró que "Diego es una persona con autoridad suficiente como para dar su punto de vista con respecto a la maratón. Fue cuatro veces campeón de la disciplina, siete ediciones de la maratón nadadas, cuatro ganadas, y en las restantes podios, habla de la profesionalidad y la autoridad para referirse a la maratón".

Agregó que "su criterio si bien lo respeto, no lo comparto en absoluto. No es para generar polémicas, sino para fijar una posición que nosotros ya lo hemos fijado porque que creo que desde el comité organizador conjuntamente desde Santa Fe con el apoyo de Larriera, y básicamente de la gente, creemos que la Santa Fe-Coronda, que si bien no es lo que fue en la década del 90, tiene ese perfil de multi evento, que no solamente es deportivo".

Micocci comentó que "el aguas es un desafío para mal, por las inundaciones, pero es un desafío para bien, y ahí está la Santa Fe-Coronda con su desafío de los 57 kilómetros, de ser el evento de maratones acuáticas más largos del mundo, y que sigue vigente en la máxima expresión a nivel federativo que es el circuito de ultramaratones fiscalizado por la FINA".

El presidente del comité organizador consideró que Degano tiene autoridad para opinar como lo hizo, pero que no comparte sus dichos.

"Diego dio una apreciación deportiva, yo leí la nota que apareció en el diario UNO, y es una opinión deportiva. En las aguas abiertas, tenés dos módulos, en los 10km y los grandes maratones, como en otros deportes, el rugby XV y el rugby Seven, el futsal y el fútbol clásico, el vóley y el beach vóley, acá la Fina con muy buen tino, que maneja la natación mundial, accede al olimpismo. En el 2004, Fina para incorporar las aguas abiertas a los Juegos Olímpicos, es un salto de calidad y busca el módulo de los 10km, y es más que nada televisivo" consideró el presidente del comité organizador.

El responsable de la prueba de aguas abiertas más linda del mundo fue contundente al explicar que "las logísticas son diferentes, una cosa es un boyado en el dique 1 del puerto, "tenemos que seguir haciendo la Santa Fe-Coronda, hay que poner todos los esfuerzos para que se sigan realizando, nunca estuvo en duda la continuidad de la prueba. En su momento si hablamos con Diego, cuando dejó de pertenecer al comité organizador, habló de traer una competencia de 10km a la región y a mi me parece genial. No hay que dejar de lado la Santa Fe-Coronda más allá de lo deportivo, porque dejás de lado 60 años de competencia, por una prueba de aguas abiertas, olímpica, pero con otro tipo de nado y de nadadores".

Finalmente, Miccoci sostuvo que "jamás estuvo en discusión dejarla de hacer a la Santa Fe-Coronda, todo lo contrario. Lo que más dejás de lado son cuatro localidades que no van a tener aguas abiertas. Nosotros explicamos hace unas semanas en el mismo diario UNO, sin saber lo que iba a decir Diego, que tiene todo el derecho de opinar, la idea es que este febrero, que no se pudo hacer por el tema Covid, el circuito Fina ya tiene fechas propuestas para este año, y Santa Fe-Coronda para el 14 de noviembre".