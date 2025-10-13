Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

La novela en San Lorenzo sumó un nuevo capítulo luego de que Marcelo Moretti, restituido como presidente, se presentó en la sede acompañado por policiales

La novela institucional en San Lorenzo sumó un nuevo capítulo luego de que este lunes, Marcelo Moretti , recientemente restituido en el cargo de presidente, se presentó en la sede de Avenida La Plata acompañado por oficiales policiales como custodia.

Su regreso a las oficinas del club se dio en medio de un clima interno caldeado, con las secuelas de la derrota ante San Martín de San Juan y los fuertes reclamos de los hinchas que piden elecciones anticipadas y la salida de toda la dirigencia.

El operativo se desplegó para garantizar la seguridad del dirigente, cuya figura genera divisiones tanto dentro de la Comisión Directiva como entre los socios. Moretti decidió regresar al edificio administrativo con la intención de retomar el control total del club, luego de que la Justicia anulara la reunión de Comisión Directiva ocurrida el 16 de septiembre, en la que se había consumado la acefalía, y dejara sin efecto la Asamblea Extraordinaria que debía realizarse este lunes.

La BRONCA de los hinchas de San Lorenzo tras los incidentes en la sede.



— TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2025

Clima caliente en San Lorenzo con Marcelo Moretti

El retorno del presidente no significa el fin de la crisis, ya que tal como lo dispuso la Justicia, San Lorenzo deberá convocar en los próximos 15 días a una nueva reunión dirigencial para evaluar la continuidad o no de los miembros de la Comisión Directiva. En caso de que se mantengan las renuncias presentadas semanas atrás, podría volver a producirse una acefalía. Pero según pudo saber San Lorenzo Primero, ese escenario hoy parece poco probable debido a que algunos dirigentes comenzaron a revertir su decisión inicial y analizan permanecer en sus cargos.

LAMENTABLE: ASÍ SE RETIRÓ MORETTI DE LA SEDE DE SAN LORENZO

Entre incidentes con la policía y los hinchas, el presidente del Ciclón se fue corriendo a un patrullero para dejar el lugar en medio de un clima de alta tensión.



— TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2025

El regreso de Moretti también revive viejas polémicas, ya que continúa siendo investigado por “administración fraudulenta”, a raíz de la cámara oculta en la que se lo vio guardando 25 mil dólares presuntamente entregados por la madre de un juvenil que buscaba ser fichado en las inferiores del club.