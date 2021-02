Mariano "Chino" Farías combatirá en Carlos Paz

"A Carlos Paz vamos con la expectativa de ir a ganar, vamos confiados por los entrenamientos que estuvimos haciendo, hemos trabajado muy duro, así que vamos confiados en hacer un buen papel y a ganar de entrada para lograr mantener el invicto que es el gran objetivo que tengo" comenzó señalando Mariano Gastón Farías a UNO Santa Fe.

image.png El Chino Farías junto a su orientador técnico Osvaldo Salami quien lo preparó para esta pelea en Carlos Paz ante el bonaerense Torraco.

El talentoso boxeador santafesino comentó que "en este tiempo me preparé super bien, me dieron la noticia de que podía pelear con bastante antelación entonces pudimos diagramar los entrenamientos de muy buena manera, con mucho esfuerzo y compromiso. Hace unas cuatro semanas que me vine a instalarme a Santa Fe, me concentró Osvaldo acá en el gimnasio, y desde ese momento no aflojamos nunca".

El Chino Farías expresó que "aprovechamos la situación de que estuvimos concentrados entonces podíamos entrenar doble turno, todos los días, guanteando casi todos los días, para estar a punto desde el punto de vista de los reflejos. Tuve la suerte de poder guantear con varios sparrings, bastante variadito; zurdo, derecho, alto, bajo, y diferentes estilos, a los cuales les estoy muy agradecido por la mano que me dieron".

"Del rival que me voy a medir en Córdoba no se absolutamente nada, así que nos vamos a encontrar arriba del ring, y enseguida buscaré salir a ganar. Todas las peleas son importantes, esto es muy valioso, ya que el año pasado no pudimos pelear y eso se siente. Te reitero que nos entrenamos muy bien, y esperemos poder cumplir con vencer al rival de turno" afirmó el púgil santafesino sobre Martín Torraco.

Farías recordó su primera pelea profesional que fue ante el Terrible Rizo Patrón al señalar que "estoy mentalizado en mantener el invicto, voy a salir a ganar la pelea, me preparó Osvaldo de manera excelente. La última vez que tuve una pelea fue en 2019, en Recreo, le gané al chaqueño Rizo Patrón, recuerdo que fue rápido el triunfo, ya que en el segundo round le gané por nocaut técnico, pero ya lo había tumbado en el primero, y por suerte lo conseguí vencer".

Las expectativas de su entrenador

Osvaldo Salami es el entrenador y responsable del Club Olimboxing Olimpia de nuestra capital quien sostuvo que "el Chino llega muy bien, trabajó con seriedad, y lo hicimos con sparring de toda la zona. Tengo que agradecer a Willie Pep, Thunder Box, My Gym, a la gente de Coronda, y con chicos de acá que son Nahuel Retamoso y Aníbal Escobar".

"En los entrenamientos contamos con variación de sparring, como debe ser, y viene entrenadito, triple turno, o sea estuvo haciendo campamento de concentración en el departamento que tenemos aquí en el gimnasio, que lo tenemos acá para este tipo de situaciones, para que el boxeador esté bien concentrado y no tenga que viajar ni ningún tipo de esas cuestiones" expresó Salami quien junto a Walter Zóccola son los orientadores técnicos.

image.png Organizado por Arano Box, Farías peleará a cuatro asaltos en superligeros en una velada a desarrollarse en estadio Arena.

Sobre el rival del Chino Farías en Carlos Paz, Salami comentó que "tiene la misma cantidad de peleas que Mariano, una ganada, revisamos el récord amateur, es un boxeador bueno, no es ningún paquete, pero el Chino está muy bien entrenado, así que creo que va a andar bien, y no le tenemos miedo al muchacho que le va a tocar enfrentar".

El entrenador del púgil oriundo del paraje Chaco Chico sostuvo que "saber que teníamos fecha de pelea es muy importante, porque lo del año pasado fue complicado. Creo que de salir todo bien, podemos ya contar con fechas para todo el año. El gimnasio después de las habilitaciones estamos trabajando bien, el boxeo recreativo, pero lo más importante es que están regresando los boxeadores que estuvieron parados por la pandemia. Los chicos, principalmente los amateurs, al no tener competencia se complicó todo. A nivel zonal no sabemos cuándo exactamente, pero comienzan los festivales, como por ejemplo en Entre Ríos".