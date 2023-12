Mariano Farías regresa en un festival a realizarse en 9 de Julio

Esquivel y Farías, otra vez convocados a la Selección Sub 23

En cuanto a Nahuel Retamoso, el púgil de 28 años, que tiene un récord de 10 combates, de los cuales ganó 7, 1 por KO, y tres derrotas. El rival será Franco Daniel Rodríguez, un debutante de 19 años, oriundo de la ciudad de Monte Vera, en la provincia de Santa Fe. La última presentación de Retamoso fue en Justiniano Posse frente a Emanuel Munez, en el cual ganó por puntos a cuatro rounds.

"Los dos boxeadores han entrenado muy bien, están listos para el viernes, se hicieron entrenamientos duros de guanteo y todas las cosas previas a la pelea, así que ahora solamente queda dar la categoría, y no hay mucho más para hacer. En el caso del Chino costó ponerlo en línea por el hecho de que todo este tiempo dejó, y tuvo muchos inconvenientes para arranccar" señaló Osvaldo Salami.

El entrenador de Mariano Farías consideró que "ojalá que salga todo bien el viernes, así poder pelear nuevaamente en enero y volver a estar en la consideración. Con un derrota, no hay dudas que te quita ganas, te replanteas cosas, y todo ese proceso lleva su tiempo. En mi caso lo dejé a Mariano que se lo tome y vuelva con las pilas recargadas. No sirve de nada presionar a alguien si no está convencido de regresar a los entrenamientos".

image.png Nahuel Retamoso y Mariano Farías se presentarán en el gimnasio Ernesto Báncora de 9 de Julio.

El responsable del Olimboxing sostuvo que "hasta que el no vino solo al gimnasio, hasta que el mismo no se puso a trabajar como lo ha hecho, se puso las pilas y arrancó. Espero que la vuelta sea buena, es una pelea a seis rounds, y dependiendo del resultado vamos a apuntar a otra cosa, pero primero hay que lograr hacer un buen desempeño con el rival que tiene en primer lugar, y luego sí ya ampliar las expectativas".

"En el caso de Nahuel viene entrenando muy bien, ya hace como tres meses que está trabajando duro, porque se puso bien las pilas para ver si podemos ganar esta pelea, y después pueden venir cosas más grandes para él, pero siempre y cuando los resultados sean positivos. Es clave hacer un buen papel en 9 de Julio, y si así se dan, vienen cosas mejores para un chico que tiene muchas ganas y llega bien entrenado" indicó el entrenador Salami.

Por su parte, el propio Retamoso, expresó que "estoy muy bien para la pelea del viernes, con muchas ganas de terminar bien el año, el objetivo es intentar ganar así arrancamos el año que viene bien arriba. La preparación ha sido muy buena, venimos trabajando con Osvaldo como hace tres meses, entrenando tres veces por día, para hacer un buen papel en la próxima pelea del viernes".

"Mi rival es Mantequita Rodríguez, es un rival con un récord de doce peleas, las doce ganadas, viene muy bien, por eso será clave hacer un buen papel, manteniendo la concentración y plasmando arriba del ring lo que vinimos trabajando en estos últimos tiempos. En esta temporada tuve una sola pelea, hace unos cinco meses, en abril pasado fue que la gané por puntos en Justiniano Posse" destacó el boxeador de 28 años de nuestra capital.

Además de los combates que tendrá como protagonistas al Chino Farías y a Retamoso, habrá otras tres peleas; Laura la Joya Griffa de 37 años (20-9-0, 1 KO), campeona sudamericana, y oriunda de Pehuajó, se medirá con María Magdalena Chiqui Rivera (12-5-3, 3 KO) de Ramos Mejia a 10 rounds. También combatirán Juan Nicolás De León de Junín ante Agustín Cardozo de Las Flores a asaltos, y Juan Cruz Unco de Ramallo lo hará ante Enzo Cancino de Villa María, provincia de Córdoba, a cuatro vueltas.