Mario Ledesma destacó la unidad que hubo en el grupo

"La verdad es que fue una semana muy dificíl, entera desde el domingo para acá, hubo poco sueño y una montaña rusa emocional. Pero lo mejor de todo es que el grupo se sintió muy unido, y esto cada vez lo cerraba mucho más. El miércoles los jugadores le regalaron al staff palabras muy sentidas, la entrega de camisetas la hicieron jugadores que no estaban entre los 23 citados, y fue uno de los momentos más lindos que vivimos este año" comenzó señalando Mario Ledesma al final el empate 16 a 16 ante Australia.

El head coach de Los Pumas manifestó que "sabíamos que los chicos hicieron un trabajo espectacular, Pablo les habló muy bien a todos, Nico Sánchez, la verdad toda la gira, se lo agradecía a él, personalmente, delante de todos los jugadores y ahora lo hago público, ese fue el abrazo, fue tremendo, todas las cosas que dijo tenían que ver con el equipo, estuvo atento a cada detalle del jugador al que había que levantarlo, y estuvo muy enfocado a cada detalle".

El entrenador de Los Pumas explicó sobre el partido que "así como el primer partido hubiese sido justo que lo ganemos, el de hoy creo que no, la cantidad de penales de uno y otro lado llama mucho la atención, teniendo en cuenta que es un cuerpo arbitral australiano. Hay decisiones que fueron en contra nuestro, me hubiese dolido mucho que hubiésemos perdido este partido, porque no lo merecíamos. Preparamos muchas cosas en la semana, queríamos jugar más, después se adaptaron bien, y por momentos no mantuvimos la calma".

"No usamos muy bien el pie, pero el común denominador de esta gira fue la defensa, el equipo se siente muy cómodo defendiendo, y lo hizo contra equipos que atacan muy bien. Con estas condiciones que teníamos, no nos sentimos en peligro" agregó el head coach de la escuadra nacional.

El exentrenador de Jaguares resaltó que "hay que señalar que los demás equipos descansaban entre semana y semana, y nosotros venimos de cuatro semanas jugando ante rivales muy duros. En el entretiempo los chicos nos comentaron que la pelota era un jabón, y que estaba complicado el tema de los pases. Encima estábamos siete puntos arriba, asi que era cuestión de ir buscando los espacios libres, buscando pasto, que los winnes se vayan dando vuelta, y sino después ir a disputar y tener territorio más que posesión. Con la cantidad de penales que nos cobraron fue complicado tener la posesión de la pelota".

El coach argentino expresó que "tenemos un montón de chicos que vienen jugando muy bien, muchos de los cuales no ingresaron en el partido, como los terceras líneas, los chicos del Menores de 20, no quiero hacer nombres para no hacer diferencias. Son todos productos del rugby argentino, de los clubes, de los Centros y las Academias que es donde se hace un trabajo muy importante".