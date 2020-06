Mario Leito: "Se tienen que congelar los promedios también"

Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, pasó por la pantalla de TyC Sports y opinó sobre el futuro del fútbol argentino tras el parate por la pandemia de coronavirus y aseguró que, para afrontar la crisis económica, debería no sólo cancelarse los descensos sino que también congelarse los promedios.

"El parate nos dejó en retroceso económico porque hay ingresos que, al no haber fútbol, no tenemos. Por suerte Atlético Tucumán está bien, muy sólido, y eso nos permite afrontar las obligaciones que tenemos. Con el plantel superior arreglamos una rebaja del 30% de sus haberes. Ellos entendieron la situación que estamos viviendo", expresó en diálogo con Sportia. "A las decisiones que tomó la AFA les está faltando un complemento. No va a haber descensos por dos temporadas, pero lo importante sería que se congele también el promedio. Eso nos va a dar a los clubes la posibilidad de tener equilibrio económico y poder sanear la situación. Si se mantienen los promedios, nos va a obligar a armar equipos competitivos pensando a futuro", añadió.

El máximo mandatario del Decano declaró que "sé que hay clubes que la están pasando muy mal. En esta crisis por ahí seremos los últimos en caer. No tenemos deudas y el club está saneado. Queremos que el fútbol vuelva lo antes posible, pero dentro de las posibilidades sanitarias. Aspiramos a que, más allá de que pasen un par de meses, seguir manteniendo la posición en la que estamos", deslizó. "La Capital Federal está muy afectada y eso no hace pensar la vuelta inmediata a las prácticas. En Tucumán se abrieron algunas actividades deportivas y, a medida que pase el tiempo, se abrirán otras disciplinas. Ahí podremos volver", agregó.

Por último, se refirió a las renovaciones de contrato, sobre todo del entrenador Ricardo Zielinski. "Con el técnico no va a haber mayores inconvenientes para renovar. Nos conoce, hace tres temporadas que está con nosotros y va a seguir. con relación a los jugadores, estamos evaluando la actividad que tuvieron en estos últimos meses y de ahí va a salir, con el aporte del técnico, cuáles son los contratos que vamos a mantener", concluyó.