Marista RC y Gimnasia son los finalistas en el TDI

Gimnasia y Esgrima de Rosario y Marista ganaron las semifinales del Torneo del Interior A que se disputaron el sábado y el próximo fin de semana definirán el título en la ciudad de Rosario.

Ambos partidos fueron muy parejos y se definieron por marcadores ajustados. En Mendoza, tres puntos separaron al local de Duendes, mientras que en Río Cuarto, el equipo rosarino ganó por una diferencia algo más amplia, de cinco puntos.

Marista de Mendoza le ganó a Duendes de Rosario por 30 a 27, bajo el control de Nehuén Jauri Rivero de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Por su parte, Gimnasia y Esgrima de Rosario hizo lo propio con Urú Curé de Río Cuarto por 24 a 19, con el arbitraje del mendocino Claudio Antonio.

En Soles del Oeste, el triunfo del elenco conducido por Guillermo Blanco se fue al descanso ganando por 14 a 5, con tries de Gerónimo Galli, y Maximiliano Gómez, más dos conversiones de Teo Castiglioni. En el complemento, hubo un ensayo de Teo Castiglioni.

A su vez, se concretó la primera etapa de la Reclasificación del torneo, el cual continuará el sábado 5 de octubre

En Concepción, Huirapuca de Tucumán fue impiadoso al vencer a Aguará de Formosa 81 a 0, mientras que Comercial de Mar del Plata lo hizo con Montevideo CC por 64 a 5. En la provincia de Mendoza, Liceo de Mendoza doblegó a Roca RC por 42 a 35, mientras que San Ignacio de Mar del Plata superó a Jabalíes de El Bolsón 50 a 7.

Por la próxima fecha de la Reclasficación, Old Resian jugará con Liceo de Mendoza, Palermo Bajo lo hará con La Tablada, Trébol de Paysandú con Comercial, Old Christians de Uruguay con Old Lions, Universitario de Tucumán con San Ignacio, CRAI con Los Tordos de Mendoza, Sociedad Sportiva con Huirapuca y CURNE con Santa Fe Rugby.