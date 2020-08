Tras haber sido protagonista de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Martín Carrizo tenía la mente puesta en sus próximos desafíos. El fundamental era lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero tanto el clasificatorio como la gran cita deportiva fueron cancelados. El calificado nadador de nuestro medio, nacido en San Justo, pero oriundo de San Javier, y con 29 años de edad, y tras pasar la cuarentena volvió a entrenar al natatorio ubicado en Ecuador y avenida López y Planes.

"Al principio este tema de la cuarentena se hizo un poco duro, pero había que adaptarse, y lo pude hacer. Me adapté a todas las condiciones, en mi caso tenía los elementos para hacer pesas, bicicleta, y mantenerme en forma. El objetivo era no perder la sensación del agua, porque si pasa eso te sentís de otro mundo" le dijo al santafesino Martín Carrizo a UNO Santa Fe.

Martín Carrizo, talentoso nadador de nuestro medio, expresó que "Tuve una ayuda muy importante, hasta que apareció mi vecino, él estaba justamente afuera y yo salí a hacer un mandado, y cuando volví le pregunté si tenía la pileta con agua y si me la podía prestar para poder nadar y me dijo que no tenía ningún problema. A Leonardo Fanelli, mi vecino, le estoy muy agradecido porque me dio un terrible apoyo, con poder mantener la sensación del agua durante varios meses".

"Cuando vino el frío fuerte tuve que parar, pero me ayudó a extender los entrenamientos. Me pude adaptar a esa pileta, porque me até un cinturón, y una goma elástica a la parte de una madera. Entonces nadaba en el mismo lugar, todo el tiempo, pero atado. Me tiraba una distancia, y después me quedaba tranquilamente nadando sobre el mismo lugar. Me ayudó mucho a conservar la sensación del agua, y mantenerme nadando unas horas, y eso indudablemente fue muy bueno", comentó Martín Carrizo, nadador nacido en San Justo pero oriundo de San Javier.

image.png En medio de la cuarentena, un vecino le prestó a Martín Carrizo su pileta para entrenar.

Martín Carrizo agregó que "La preparación física la mantuve igual o mejor, porque hacía más de lo que tenía que hacer, ya que al restringir las horas de agua tenía la necesidad de mucha energía, entonces más gimnasio y mucha más bicicleta. El estado aeróbico lo mantuve superbien, y eso realmente es muy positivo".

A cerca de cómo lo afectó de la cabeza el parate de sin estar en contacto con el agua, el nadador que participó de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Martín Carrizo señaló que "fue duro porque al agua no la podés reemplazar con nada. Por más que tuve el gimnasio, la bicicleta, y todo para hacer en casa, el estado emocional y la cabeza siguen carburando. El nadador va quemando fuego constantemente bajo el agua cuando hace trabajos fuertes, y eso no se puede reemplazar con muchas cosas, por más que las tengas. Y por un lado, emocionalmente te sobra energía, y por el otro, tenés que controlarte porque te va a afectando de diferentes formas".

El regreso a los entrenamientos

"La vuelta a los entrenamientos, cuando me volví a tirar al agua estaba muy contento. Por empezar traté de volver a readaptarme a la pileta, progresivamente, a la distancia, y buscando más velocidad y fuerza. Porque fondo y resistencia lo sigo conservando con tantos años de aguas abiertas, y pileta. Por más que la pandemia me afectó sin dudas un poco", manifestó el santafesino que fue octavo en Lima 2019.

image.png Carrizo contó que la cuarentena fue dura, como para todo deportista.

El también gran nadador de aguas abiertas contó que "antes de que entre en vigencia la cuarentena me estaba preparando para correr el selectivo al preolímpico de aguas abiertas que se hacía en Brasil. Ahí estaba trabajando en Gimnasia y Esgrima con la preparación de Raúl Strnad y Oscar Corti. Dado que vino la pandemia se cancelaron los eventos, y por el momento me quedé entrenando en un muy buen natatorio, que me permiten entrenar de forma completa, en lo que respecta al agua".

Consultado que tipo de protocolo debe cumplir cuando va a entrenar, Carrizo, contó que "básicamente mantener las distancias con los socios, y los dos turnos de agua los realizo de forma casi solitario. Más todas las cuestiones sanitarias y de higienización. El primer turno es a las 7 de la mañana hasta las 9, y luego de 15 a 17 de la tarde. Hay que tener una disciplina importante, más que constancia ganas y estar motivado de forma interna, y saber que el reloj es lo que te motiva, a corta y mediana distancia".

image.png El ingenio de Carrizo para no perder el contacto con el agua.

"El objetivo que tenía cerca era el preolímpico de aguas abiertas, pero se suspendió. Porque por pileta pedían 15.0, que es una marca que está bastante lejos en Sudamérica, que si no me equivoco hay un sólo nadador de Brasil que realiza 14.59, después no hay otro. Es muy jodido hacer esa marca, 15.0 solamente muy pocos europeos lo han logrado. Por eso me puse como meta aguas abiertas, aunque tenga la velocidad en pileta, trato de emparejar para llevarlo a las aguas abiertas".

Finalmente, sostuvo que "si se hace la Santa Fe-Coronda, este año o el año que viene, la voy a hacer. Este tema de la pandemia afectó a todos y dada la situación económica de cada país, veo complicado que se pueda realizar este año, por más que nuestro país esté más lejos de otros países, no creo que se haga, y que contemos con chicos del Circuito Mundial Fina. A lo sumo, si se hace en 2021 o en 2022, estaré allí compitiendo, porque es una prueba muy importante para cualquier nadador".