Martín: "Pedí un minuto largo, sabiendo que voy a retomar"

El DT santafesino de Quique Club, Sergio Martín, fue confirmado recientemente como caso positivo de coronavirus y contó cómo sobrelleva este momento tan particular con la enfermedad que paralizó al mundo.

En el inicio apuntó que “llevo mas de una semana aislado, activando desde el viernes anterior el protocolo correspondiente y tuve la confirmación por los síntomas que soy portador de Covid-19, estoy en un momento de recuperación desde hace varios días y pasé por todos los estadios de la enfermedad”.

Más adelante apuntó que “tuve muy poca fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, la falta por completo durante tres días del gusto, la pérdida del sentido del gusto y lógicamente la disminución de apetito y una serie más de factores que hacen que se junten varios síntomas, en algunos me tocó casos de gente conocida que lo padeció, que lo sobrellevó con la mínima sintomatología y allegados con algo más marcado y les llevó varios días”.

Al momento de conocer la manera en que contrajo la enfermedad, el orientador apuntó que “creo que obedece por más recaudos que tomamos en la oficina, estamos todos aislados, hay abogado asintomáticos, hay dos con más edades que fuimos sintomáticos y con caracteres bien marcados, tengo que decirte que tanto protocolos en tribunales, como los que tomamos con los clientes siempre los hubo, a veces esto supera las exigencias que uno puede adoptar para pensar que realmente somos inmunes, cuando empezamos a hacer las consultas, nos dimos cuenta que muy posiblemente el contagio fue en mi actividad, en el ir y venir fue que me contagié”.

image.png Sergio Martín cómo sobrelleva esta etapa luego de ser positivo de coronavirus.

En otro tramo de la charla expresó que “no puedo establecer un paradigma de pensamiento, todo el tiempo tratamos de interpretar lo que significa esta enfermedad, no lo logramos hacer hasta que nos tocó en primera persona, todo lo que se hable hasta el momento de sufrirlo en carne propia, no se toma dimensión, siempre tomé recaudos, a los clientes los recibía con barbijo y alcohol en gel, manteniendo la distancia, en cada oficina del estudio hay en todas las mesas alcohol, adoptamos todas las medidas, esto es algo que hay algún detalle que se escapa. Mucha gente tomó conciencia y quizás otra no, yo adopté los medios y lamentablemente me infecté”.

Este paréntesis obligado lo deja sin poder realizar su actividad profesional, como tampoco pudo en toda la cuarentena seguir al comando de Quique por la pandemia de coronavirus. En este sentido afirmó que “había logrado con los chicos de Quique un trabajo muy bueno de ellos, arrancamos el 20 de enero y la última vez fue el viernes 13 de marzo que estuvimos juntos. Justo antes del inicio del Dos Orillas. Hace 6 meses que no podemos cruzar a Paraná, salvo los trabajos que envía el PF Valentini y reuniones virtuales, para nosotros nos causa a todos un perjuicio muy grande no poder estar. La relación es muy buena y no podemos suplir el contacto y la presencia con ningún tipo de reunión”.

Para luego agregar: “Pedí un minuto largo, sabiendo que voy a retomar. Es mucho más difícil predecir el tema del básquet, nos tiene muy mal, sobretodo a nosotros por el grupo que armamos en Quique, todos queremos volver”.

En la parte final no dudó en afirmar que “uno quizás no toma verdadera dimensión hasta que le toca pasarlo, no quiero ser portador de ningún mensaje que lleve alarma o temor, tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, dejar de lado lo innecesario, lo que no tiene sentido, lo superfluo, las obligaciones laborales son lo prioritario, lo que no es indispensable hay que dejarlo para más adelante. Nadie es inmune a esto, no es una gripe más”.