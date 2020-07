Martín Visuara jugará en el rugby francés

El back santafesino Martín Visuara, formado rugbísticamente en La Salle Jobson de Santa Fe jugará en el rugby francés. Lo hará más precisamente en el JA Isle que participa en el Federal 2 de la Liga Francesa de Rugby. Para este versátil tres cuarto, que viene de jugar en España bajo los colores del CR La VIla es todo un paso más que importante. Visuara, de 27 años de edad, llega al club francés a reforzar la línea de backs.

"Mi arribo al Ja Isle Rugby fue muy bueno desde el primer momento. Me unieron rápidamente al grupo, me hicieron sentir como en casa, brindándome todo desde el momento que llegué a Francia" le dijo Martín Visuara a UNO Santa Fe.

El ex jugador lasallano comentó que "en la temporada pasada jugué nuevamente para la Vila Rugby en la cual no pudimos llegar a playoffs y en cuanto lo que significa venirme a Francia a jugar, es un cambio que uno lo sueña de chico, ya sea por la cultura rugbística que tienen, por el aprendizaje que me puede dejar. Es un salto muy grande en mi carrera deportiva".

A cerca de como pasó este tema del coronavirus, Visuara resaltó que "La cuarentena la pasé en la finca que tenía el club de rugby La Vila, entrenando mucho porque sabía que estaba la posibilidad de arribar a Francia. No me tomó tan de sorpresa porque se venía hablando en España de que estaba la posibilidad de la cuarentena, pero nunca pensé que iba ser tan larga nada más".

image.png Antes de llegar a Francia, Visuara jugó en el Club La Vila de España.

Sobre como está el estado de situación actual en tierras francesas expresó que "acá está todo está todo bastante normalizado todo, de hecho el torneo empieza el 13 de septiembre, el club empezó sus entrenamientos ya hace un mes atrás y en breve tenemos partidos amistosos".

"El único equipo que jugué en el exterior fue en La Vila Rugby en España, del cual me llevé un hermoso recuerdo ya que son muy buenas personas. La primera semana fue dura en Francia, porque apenas llegué comencé con los entrenamientos. Son muy duros pero lindos a la vez porque te ponen a prueba en todo momento" resaltó el ex integrante del seleccionado mayor y de seven de la Unión Santafesina de Rugby.

Agregó que "La verdad es que doy gracias que el entrenador principal habla español y mi otro compañero Juan Herrera me ayuda bastante con el idioma. Es un idioma muy difícil pero bueno, por ahora me estoy manejando con el inglés".

Martín Visuara, de 27 años, formado en La Salle Jobson de Santa Fe, llega al club francés para "jugar de 10, 12 ó 15. Vivo con Juan Herrera que es un primera línea de Mendoza, el tiene 26 años, y me recibió muy bien. Ahora solamente queda entrenar duro para ganarme la confianza del entrenador y de toda la gente de la Ja Isle".