Martínez y la caída de Boca ante Estudiantes: "Lo justo era un empate"

Además, el ex DT de Tigre mostró su descontento por la segunda amarilla para Lautaro Blanco, que dejó a Boca con 10. Pero el mismo Martínez esquivó alguna declaración del árbitro del encuentro Fernando Echenique: “Del arbitraje no voy a hablar. Esa jugada no me pareció para amonestación, pero son situaciones de juego. A veces, ciertas decisiones pueden terminar perjudicándote, pero siempre creo que el árbitro es un ser humano, que puede cometer errores como puedo cometer yo. Si no fue una buena noche para nosotros, lo tomo como una cosa del juego, nada más”.

Por lo que ante la baja de Blanco ante el trascendental choque contra Godoy Cruz, el entrenador expresó: "Tenemos una baja importante de cara a la final por la regularidad y lo que da en ataque y defensa, pero no decidí ni pensé cuál va a ser su reemplazo".