Masiva despedida de los tenistas argentinos en Roland Garros

No fue una buena jornada para los tenistas argentinos en Roland Garros ya que en segunda ronda cayeron Federico Delbonis, Guido Andreozzi y Marco Trungelliti mientras que Leonardo Mayer no superó la primera ronda.





El azuleño Delbonis, 69 del ránking, perdió ante el español Pablo Carreño Busta, por 6-7 (0), 6-7 (2), 6-3 y 4-6 en tres horas y 17 minutos.





El español se medirá contra el italiano Marco Cecchinato, 72 del ránking, de 25 años y que hasta esta edición deRoland Garrosnunca había ganado un partido en un Grand Slam.





Por su parte, el correntino Leonardo Mayer fue derrotado por el veterano francés Julien Benneteau por .6-2, 6-7 (4), 6-2 y 6-3 en tres horas y cinco minutos.





Benneteau, de 36 años, será rival en segunda ronda del argentino Juan Martín del Potro , sexto del mundo.





El jugador de Corrientes acabó de jugar este miércoles el partido que había iniciado el martes, pero que se había suspendido por falta de luz.





El tenista comenzó el encuentro de este miércoles con una ventaja de 6-2 y 4-3.





"Vine con un montón de ganas, incluso una semana antes, pero no lo vuelvo hacer. No vuelvo a venir con tanta antelación", dijo el correntino, quien recordó que alcanzó en otras ediciones mejores resultados sin haber venido con tanto tiempo a París.





"Ayer jugué muy bien. Hoy me relajé un poco y se me escapó ese set y después ya no podía sacar y empecé a jugar mal de fondo y se me iba escapando", lamentó Mayer.





"Hoy no entraba de ninguna manera. No se entiende. Es un deporte de sensaciones y, a veces, no salen las cosas. Lo intentamos, pero no salen", agregó el tenista, quien no se reprochó su actitud.





Guido Andreozzi no pudo frente al español Fernando Verdasco, 35º del mundo, quien lo venció por 6-3, 6-2 y 6-2 en dos horas y un minuto.





Por último Marco Trungelliti, 190º del mundo y protagonista de una de las historias más emotivas de Roland Garros, fue eliminado por el italiano Marco Cecchinato (72) en tres sets y una hora y 58 minutos.





Trungelliti, quien entró a última hora al cuadro principal y que tuvo que recorrer el domingo casi 1.000 kilómetros en automóvil entre Barcelona y París para llegar a tiempo y jugar el lunes por la mañana ante el australiano Bernard Tomic, perdió 6-1, 7-6 (1) y 6-1.





El jugador natural de Santiago del Estero se embolsará solo por haber pasado a segunda ronda 79.000 euros, más los cerca de 40.000 que había ganado en la fase previa -de la que fue eliminado- y por haber sido repescado.





En la pista nueve, una de las pequeñas del recinto de Roland Garros, el tenista de gorra blanca y tirabuzones castaños tuvo al público de su lado, pero se vio superado por la rapidez y contundencia de Cecchinato.





En el segundo set tuvo la oportunidad de meterse en el partido, aunque acabó por ceder en el desempate.