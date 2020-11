Matías Rossi fue cuarto en el Stock Car

El podio lo completaron los brasileros Guilherme Salas y Daniel Serra, ambos con Chevrolet Cruze. En el quinto lugar se ubicó Diego Nunes con un Cruze del Blau Motorsport, sexto quedó Bruno Baptista con otro Corolla, y séptimo arribó Allam Khodair con otro Cruze del Blau Motorsport.

Más atrás arribaron, Rubens Barrichello (Cruze) en la octava colocación, Cacá Bueno (Cruze) undécimo, Ricardo Zonta (Corolla) fue duodécimo y Nelson Piquet Jr finalizó en el puesto dieciseis con un Corolla.

El oriundo de Del Viso, integrante del equipo Full Time Sports, había logrado en los entrenamientos del viernes la cuarta ubicación, giró durante 16 oportunidades, y sigue con expectativas en el campeonato del Stock Car.

"Terminamos una nueva carrera acá en Curitiba, tuvimos un buen rendimiento ya que largamos séptimos y finalizamos en la cuarta ubicación. Estamos muy felices con el rendimiento del Corolla, la performance de carrera fue muy buena, siendo rápidos. Lamento no haber podido estar en el podio, fue una carrera muy peleada con Daniela Serra, venía tercero en gran parte de la competencia, me superó, lo presioné pero no pude pasarlo, y el domingo tendremos otra oportunidad" fue el balance de Matías Rossi tras concluir la actividad sabatina n el Stock Car en Curitiba.

El campeonato es encabezado por Cesar Ramos con 172, Ricardo Zonta 158, y Ricardo Mauricio acumula 154, mientras el argentino Matías Leonardo Rossi ocupa el puesto dieciocho con 78 unidades.

La actividad del domingo, en la cual se disputará la novena fecha, dará comienzo a la mañana con los entrenamientos, luego vendrá la clasificación, y se completará con dos carreras el domingo al mediodía, en ambos casos sobre 30 minutos más una vuelta.