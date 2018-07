Matías Rossi ganó en el Zonda de San Juan

El Misil Matías Rossi consiguió imponerse en el autódromo El Zonda de la provincia de San Juan, en el marco de la sexta fecha del Súper TC2000, y le dio otra alegría a Toyota, en su participación 250 dentro de la categoría, mientras que el santafesino Manuel Nicolás Luque terminó 7°.





Por su parte, Agustín Canapino se ubicó segundo, el oriundo de Capitán Bermúdez, Fabián Yannantuoni, quedó tercero, repitiendo el podio de la jornada sabatina en la prueba clasificatoria. El santafesino de Las Parejas, Facundo Ardusso , campeón defensor, abandonó muy rápido y ahora comparte la punta del torneo con Canapino, otro que anduvo muy bien en tierras cuyanas.





Ante unos 14.000 espectadores, Rossi y Yannantuoni largaron desde la pole, mientras que en el sexto giro se produjo el salto de Canapino, quien se posicionó como escolta. Un golpe del entrerriano Mariano Werner obligó al ingreso del auto de seguridad, cuando se llevaban unas 15 vueltas.





El sprint final de 7 vueltas mostró el duelo entre Matías Rossi y Agustín Canapino, quienes arribaron a la bandera a cuadros en esas posiciones. Fabián Yannantuoni completó el podio que vitoreó una multitud. El festejo de Canapino y Chevrolet tuvo un valor agregado al empatar el "Titán de Arrecifes" el liderazgo del torneo con Facundo Ardusso.





22718 f2 super san juan.jpg







El Top Ten en San Juan quedó de la siguiente manera: 1° Matías Rossi (Corolla) 45m14s263; 2° Agustín Canapino (Cruze); 3° Fabian Yannantuoni (408); 4° Bernardo Llaver (Cruze); 5° Leonel Pernía (Fluence); 6° Facundo Chapur (C4 Lounge); 7° Manuel Luque (Corolla) a 11s018; 8° Emiliano Spataro (Fluence); 9° Julián Santero (Corolla) y 10° Matías Muñoz Marchesi (408).





El campeonato de pilotos quedó así: 1° Facundo Ardusso y Agustín Canapino 101 puntos; 3° Matías Rossi 87, 4° Leonel Pernía 80, 5° Facundo Chapur 75, 6° Bernardo Llaver 73, 7° Julián Santero 55, 8° Mariano Werner 46, 9° Fabián Yannantuoni 45, 10° Emiliano Spataro 37, 21° Manuel Luque 7.





La próxima fecha de la especialidad será el fin de semana del 12 de agosto en el autódromo "Ciudad de Oberá", en la provincia de Misiones. Luego de competir en tierras misioneras, llegará la octava fecha, que tendrá como escenario al Circuito Callejero Santa Fe, el 1° y 2° de septiembre.





El ganador de la prueba Matías Rossi expresó que "Esta es una carrera mítica, sin dudas que no es un triunfo más para el equipo. Estoy muy contento. Es una carrera especial para nosotros, pero traté de mantenerme al margen de esas emociones. Este es un lugar muy especial para el equipo, es un muy lindo momento para todos. Tuve el auto a batir durante todo el fin de semana. Lo único que tenía que hacer era no cometer errores, porque el equipo me entregó un auto fantástico".





"La contundencia del Toyota Corolla no es casualidad. Con Agustín (Canapino) siempre es un placer estar mano a mano. El tenía un auto inferior e igualmente me dio mucha pelea. Sumamos muchos puntos, ahora estamos para dar lucha en el campeonato. La verdad que fue un fin de semana soñado" sostuvo el piloto del Toyota Gazoo Racing.