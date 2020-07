Matías Rossi quedó relegado en el Stock Car

El argentino Matías Rossi (Toyota) se clasificó en el undécimo y decimocuarto puesto de las dos primeras carreras que marcaron su debut en el campeonato brasileño de Stock Car, celebradas en el circuito de Goiania, ciudad situada unos 200 kilómetros al sudoeste de la capital, Brasilia.

En la primera carrera, el oriundo de Del Viso dobló abierto en una de las primeras curvas del circuito y fue superado por varios rivales, pero luego se rehízo y pudo culminar en el puesto 11.La segunda competencia fue un tanto más difícil para Rossi, que a borde de su Corolla arribó 14to. tras integrar el segundo pelotón y lidiar durante las veinte vueltas con sus adversarios.

Más allá del resultado, el piloto argentino quien integra el equipo FullTime y representa a Toyota Gazoo Racing cerró de aceptable manera su primera experiencia en la categoría brasileña, pues pudo cruzar la meta en ambas pruebas y con el auto sin complicaciones.

Los brasileños Ricardo Zonta y Rubens Barrichello, ambos expilotos de Fórmula 1, fueron los vencedores de las dos carreras celebradas este domingo. La segunda fecha del Stock Car brasileño se disputará el 23 de agosto en el circuito de Interlagos, estado de San Pablo.

El piloto argentino Matías Leonardo Rossi expresó desde Goiania que "Terminaron las dos carreras acá en Brasil, y estoy triste por cómo se dio el resultado final. No fue lo que esperaba en materia de resultados, pero si estoy muy contento por el equipo. Particularmente por el triunfo de Rubens, y el gran trabajo del equipo con los cuatro autos".

"Honestamente me quedé mal porque no me salieron las cosas como hubiese querido. Sobre todo, por errores míos. Estoy muy conforme por el trabajo de todos, el del equipo, y esperamos con muchas ganas la segunda carrera", destacó el piloto argentino.

El oriundo de Del Viso comentó que "muchas gracias a Toyota Argentina y Toyota Brasil por haberme dado esta posibilidad de Stock Car. Fue un día de mucha felicidad para mí. Destaco y recalco la calidad del equipo full time en haberme dado un auto tan competitivo como el de mis compañeros de equipos".