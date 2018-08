Mauricio Pinilla prepara con todo su defensa

Mauricio Pinilla sigue en silencio. Y es así, con cautela, que prepara su réplica. Ya habló la U. También dieron su versión desde Colón . Pero del atacante nada se ha sabido. No públicamente, al menos.





Porque sigilosamente, el ex Genoa alista el contragolpe. Desde su entorno advierten que no se quedará de brazos cruzados. Por eso, la bandera de lucha será que sigue perteneciendo a la U. Se aferrará al hecho de no haber firmado el finiquito con la tienda estudiantil (el que tampoco tiene intención de firmar). Y que fueron justamente los azules los que pusieron fin al vínculo y no él, al despedirlo públicamente el pasado martes en la conferencia de prensa que brindaron Carlos Heller, Ronald Fuentes y el abogado José Joaquín Laso.





Incluso, cercanos al delantero aseveran que la decisión está tomada: acudirá a los tribunales laborales de Chile , argumentando que él nunca renunció, que Colón cambió las condiciones a última hora, que no lo han dejado entrenar, que la U desconoce que pertenece a sus registros. Incluso está dispuesto, como estrategia, a seguir asistiendo a diario al CDA para que no lo acusen de abandono de labores. Cuentan, además, que exigirá el pago del año y medio de contrato que le resta con los universitarios.





El Sifup apoya al atacante. De hecho, ayer, su presidente Gamadiel García fue enfático en la lectura que ellos hacen de su posición. "Creemos que los derechos no pertenecen a Colón. Hasta ayer (martes) aún pertenecían a la U y después del despido público de parte de Carlos Heller, los derechos son de él. Pinilla hoy es un jugador libre. Es un tema que debemos verlo con la ANFP. El artículo 16 dice que un jugador despedido o con contrato a plazo fijo puede actuar en un equipo de la misma categoría y según nuestra interpretación Mauricio está en esta categoría", señaló el timonel del sindicato. Es decir, abogarán para que el ariete pueda seguir su carrera en otro club de Chile.

En medio de esto, la U se hace la desentendida. No cuenta con el delantero. Y afina los detalles para dar con su reemplazante. Están a un paso. Se trata de otro formado en casa: Ángelo Henríquez. El atacante mantiene avanzadas conversaciones con Azul Azul y podría sellar su retorno en las próximas horas.

A diferencia de otras ocasiones, el delantero se abre a la posibilidad de volver, un escenario que dista de lo que sucedió en las ventanas de mercado anteriores en las que la concesionaria lo intentó, pero siempre se encontró con la negativa del jugador o del dueño de su pase para retornar.





Fuente: La Tercera