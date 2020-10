Mauro Cosolito: "Me quedé en Quimsa para conseguir esto"

Con una de las redes y el trofeo continental, expresó que “empezamos el año pasado todo esto. Desde el primer momento nos alegramos con la vuelta de Brandon. Llegamos muy bien a la pretemporada, después de siete meses entrenamos todos para el objetivo. Nos está costando mucho encontrar los roles, pero tenemos algo especial, que es que nunca nos damos por vencidos y nos alegramos por lo que hace el otro. Es un equipo y la energía y todos lo que hicimos de forma colectiva sirve. Cuando estuve en el banco fui el primero que alentó. Estoy muy contento con lo que logramos. Es un logro gigante y fue un muy buen conjunto que es lo principal”.

cOSOLITO1.jpg Mauro Cosolito fue el capitán de Quimsa en esta coronación internacional. Prensa FIBA

Más adelante, apuntó que “desde que llegamos al club, todos entienden que hay un equipo detrás de todo esto, incluso los foráneos. A Brandon le dije que él se merecía ser el MVP porque fue el mejor del torneo por lejos. Y llegaron Franco Baralle, Fabián Ramírez Barrios y dos extranjeros y el equipo los integró. Además, todos los chicos de la Liga de Desarrollo nos permitieron hacer tres semanas de trabajo muy intenso y Seba González tiene el poder de sacarse de encima todos los problemas que tiene y continuar. No solo eso, nuestros dos internos titulares no jugaron un minuto con nosotros y el técnico tiene esa impronta y ese carácter de lograrlo. Somos un equipo. Estoy feliz también de lo que logró Copello, que es mi hermano, lo de Gaskins, lo del correntino o Gramajo”.

Cuando le preguntaron porqué decidió renovar con la fusión, el alero no dudó en decir que “yo me quedé para esto, para disfrutar el trofeo y mucho más. Era muy arriesgado decir que queremos ganar contra Flamengo con todas las estrellas que tenían, pero a cada cosa que hacemos le ponemos unos huevos increíbles. Los viejos, los que estuvieron cuando empezó esto, todos me escribieron para desearme suerte”.

En la parte final aseveró que “es nuestro y lo ganamos nosotros. Este trofeo no es solo de Quimsa, sino para toda la Argentina. Vencimos a un rival brasilero y estamos contentos de ganar este título. A Esto le quiero agregar que esto lo merecíamos el año pasado. Estábamos jugando con mucha dinámica y justo pasó lo del virus. Después dijimos que esto iba a ser nuestro”.