Maximilano López está de fiesta por el ascenso del Crotone

Crotone, con el argentino Maximiliano López, venció este viernes ampliamente a Livorno, por 5-1, un resultado que le permitió regresar a la Serie A del fútbol de Italia, tras disputarse la antepenúltima fecha del campeonato de segunda división.

Luego de dos temporadas de ausencia en la máxima categoría, la entidad de la región de Calabria se aseguró el ascenso, al consolidarse en la segunda posición de la tabla, con ocho puntos de ventaja sobre el tercero, Spezia.

Los goles del Crotone fueron marcados por Niccolo Zanellato, el nigeriano Simeon Nwankwo (2), Alberto Gerbo y Salvatore Molina.

Maxi López, ex jugador de River Plate, ingresó a los 18 minutos del segundo período en el conjunto ganador. El defensor Nicolás Spolli (ex Newell’s) estuvo en el banco de suplentes y no entró, según reprodujo un informe de Gazzetta dello Sport.

El campeón Benevento, que también jugará la temporada próxima en Primera, superó como visitante a Frosinone, por 3-2.

Por su lado, Trapani, con el concurso del ex defensor de Vélez Fausto Grillo, le ganó por 1-0 a Pescara.

Mientras Cosenza, con la participación de Tiago Casasola (ex Boca Juniors y Huracán), superó por 2-1 a Pisa.