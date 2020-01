Maximiliano Bustos: "Siempre busco nuevos desafíos"

Hubo renovación en el staff técnico del plantel superior del club Estudiantes de Paraná. Recientemente, Pedro Raiteri fue presentado como nuevo head coach en lo que será su segundo ciclo al frente del equipo que jugará el Top 10 del Torneo Regional del Litoral. El referente Albinegro estará acompañado por un grupo de colaboradores pertenecientes a la entidad, aunque habrá un “foráneo”.

Se trata de Maximiliano Bustos, el hombre surgido de Universitario de Santa Fe con paso por Los Pumas y Montpellier de Francia. El pilar, que por una lesión en la cervical tuvo que dejar el profesionalismo en su mejor momento (en 2015), trabajará con los forwards aportando toda su experiencia para un equipo que intentará volver a los primeros planos del certamen interuniones.

• LEER MÁS: Positiva concentración del seleccionado de M18

Antes de comenzará la pretemporada, , el popular Chinchu manifestó su ansiedad por encarar una nueva etapa en su carrera deportiva. “Es un desafío muy lindo para mi, porque llego a un club muy grande. Siempre pelea cosas importantes y quiere seguir creciendo. En lo personal siempre busco nuevos desafíos, ahora como entrenador. Cuando hablé con Pedro (Raiteri) me sedujo mucho la propuesta que me hizo. Quiere volver a las bases, sabiendo aún que no soy de Estudiantes sino del charco de enfrente. Pero tenemos la misma idea, queremos ajustar detalles para seguir creciendo que es lo que queremos todos”, afirmó.

Chinchu bustos cae 2.jpg

—Se viene una tarea difícil después de una temporada mala para el CAE.

—Hace tiempo que vengo hablando con Pedro y con la gente que estaba en el ciclo anterior. Creo que no fue un año malo, simplemente no se dieron los resultados. Han trabajado muy bien y algunos partidos se definieron por detalles. Por eso tuvieron que jugar la permanencia. Las cosas no se hicieron mal. Ahora vengo a sumar y a dar el 110 por ciento como le dije a los chicos para tener un gran año.

—Las exigencias son cada vez mayores. ¿Cómo se hace para estar a la altura de los mejores?

—Hay cosas que son básicas. Si uno no se entrena como un jugador profesional no puede jugar. Nosotros estamos acostumbrados a entrenar tres veces por semana y hoy para estar un poco más arriba hay que entrenarse más días. Cuidarse en la alimentación, tener una nutricionista, descansar bien. Ya no es como antes que uno lo hacía de hobby y para divertirse con tus amigos. Hoy es diferente, hay un nivel muy exigente, con equipos muy fuertes como los de Rosario.

—¿El ejemplo a seguir es el de Old Resian (actual campeón del TRL)?

—Es un reflejo muy grande de lo que se puede hacer con trabajo. Empezaron de abajo, le dieron más importancia al rugby y ahora cosecharon sus frutos. Peleando mano a mano con Jockey Club, que tiene más años de experiencia en luchar por el título. Como te dije anteriormente, no creo que el CAE haya tenido un mal año, sino que tuvo partidos donde no tuvo suerte. Te repito, hay que trabajar en los detalles.

—El flamante head coach habló de tener un equipo dinámico. ¿Cómo se aplica eso a los forwards?

—El gran desafío es estar finos en el scrum, porque ahora se vuelve a la formación normal. Creo que para muchos chicos eso va a ser algo nuevo. Vamos a tratar de que lo capten lo más rápido posible para que puedan divertirse. Sería feo que no la pasen bien o que de alguna forma te “abollen” como decimos nosotros. Seguramente habrá mucha más atención que antes, pero en definitiva no deja de ser un scrum libre como era antes.

—¿Qué te parecieron las modificaciones que se hicieron en el scrum?

—El cambio de regla fue una herramienta importante por el solo hecho de los buenos resultados que hubo. Tuvimos muchas lesiones feas y se tomó una muy buena decisión para cuidar a nuestros jugadores. Esa fue la idea. Pero como todo rugbier argentino creo que fue algo extremista, aunque fue una solución rápida y productiva encontrada por las personas que tenían que buscarle una solución al problema. Creo que el scrum va a seguir siendo observado detenidamente, pero con la liberad de empujar en cualquier lugar de la cancha.

—Volviendo al Regional 2020, ¿cómo imaginás su desarrollo?

—Todos los equipos se están preparando para pelear el campeonato. Y no queda otra. Nosotros tenemos que aprovechar la pretemporada y después ir partido a partido. Los objetivos están claros, tratar de seguir creciendo y también nosotros afianzarnos como staff, porque todo esto es nuevo para mi. Mi idea es brindarme a pleno con los chicos para que tengan un gran año, que es lo que todos buscamos. Tratar de que Estudiantes esté lo más alto posible.