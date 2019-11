Mayco Vivas fue agasajado por el CRAR de Rafaela

Orgullo de todo el rugby santafesino, porque después de mucho tiempo, un jugador de la USR volvió a vestir la camiseta de Los Pumas. Fue en el Mundial de Rugby de Japón, el cual lo tuvo como protagonista.

Se trata del rafaelino Mayco Vivas, primera línea formado en el Círculo Rafaelino de Rugby, quien cerró un año inolvidable, ya que jugó con Jaguares el Súper Rugby 2019, y la frutilla del postre fue la Rugby World Cup.

El destacado jugador rafaelino, que pasó por Atlético del Rosario, que se asentó en Jaguares, se mostró muy feliz por el reconocimiento de su club, de su casa, donde se formó, y partir de la cual pudo lograr todo lo que consiguió.

"Se va expandiendo un poco el afecto, pero muy contento que toda la gente que puede formar parte de esto y compartir este momento haya venido" destacó por una noche inolvidable junto a amigos, muchos de ellos con los que jugó desde pequeño.

Mayco se refirió a los sacrificios que tuvo que hace para poder lograr sus objetivos "Me acuerdo de esos veranos que tenía que ir a entrenar a Santa Fe, viajando a las 4 de la tarde. Mis amigos hacían planes para reunirse a tomar algo, y yo tenía que decir que no porque sabía a lo que quería llegar".

En cuanto a la participación del combinado nacional en el Mundial de Japón expresó que "fue un buen torneo. Por ahí el resultado no refleja todo el proceso, porque no pasamos la fase de grupos. Destaco el grupo humano, que fue muy bueno, me sentí integrado desde un primer momento, desde el inicio con Jaguares".

En el denominado "Jueves de Primera", Mayco Vivas estuvo acompañado por el presidente de la Unión Santafesina de Rugby, Esteban Fainberg; y muchos dirigentes del CRAR. Para reflejar su humildad, el integrante del equipo de Mario Ledesma, ayudó a armar las mesas con dirigentes y entrenadores, lo que sin dudas lo convierte en un rugbier de elite con todas las letras.

El CRAR se prepara para llevar a cabo el próximo sábado 9 y domingo 10 de noviembre, la 44° edición del tradicional Seven a Side Ciudad de Rafaela en su predio ubicado a la vera de la ruta provincial 70, en el departamento Castellanos, torneo que se realiza con mucho éxito desde 1976.