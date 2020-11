Mayco Vivas: "Fue bueno haber tenido un amistoso"

"El haber jugado un amistoso estuvo muy bueno poder haber vuelto a jugar después de tantos meses, salieron las cosas bastante bien, sobre todo los objetivos que nos habíamos planteado. No se puso el foco en ningún número de resultado, queríamos plasmar en la cancha lo que preparamos y lo que estábamos entrenando. Salió bastante bien y se nos dió un buen partido para poner a prueba todo lo que estábamos entrenando" expresó Mayco Vivas. Agregó que "No lo habíamos pensado tanto al rival, nos encontramos con una sorpresa, pero logramos jugar contra un equipo de gran nivel, fue una gran prueba, nos sentimos muy bien jugando, y la verdad es que estuvo muy bueno".

Sobre los objetivos para el segundo amistoso, Mayco contó que "para el próximo amistoso todavía no pusimos muy claros los objetivos, pero creo que seguir plasmando en la cancha lo que venimos entrenando, y seguir agarrando ritmo que es algo que necesitamos porque hace muchos meses que no jugamos partidos de rugby. Y después plasmando en la cancha lo que se viene trabajando ante equipos que no te conocen. Por ahí en los entrenamientos entre nosotros sabemos a que jugamos, como jugamos, y no termina siendo lo mismo. Pero el objetivo es seguir poniendo nuestro juego a prueba y ganar ritmo sobre todo".

3112020 f2 mayco vivas pumas desde australia.jpg El pilar formado en el CRAR de Rafaela, destacó la importancia del amistoso jugado recientemente. Prensa UAR

Más sensaciones desde Australia

En cuanto a que sensaciones tiene de estar entrenando en Australia, el primera línea santafesino contó que "después de esta preparación considero que estamos a un buen nivel, aumentamos mucho los ritmos de los entrenamientos, la duración y la calidad también. Después de un mes y medio volver a hacer rugby y dejar el físico y gimnasio, pasar a tocar la pelota, estuvimos progresando mucho en relación a cuando arrancamos la burbuja que se dio en Buenos Aires, y luego en Uruguay. De a poco se fue tomando ritmo con la pelota y el contacto, y también aceitando muchas cosas, que estábamos oxidados después de tanto tiempo de no poder jugar al rugby".

"Las formaciones fijas es algo que se está trabajando mucho, estamos haciendo mucho scrum, en esta etapa ya estamos puliendo los detalles. No pasa tanto por hacer más fuerza que otro o cosas así, sino que pasa más por detalles, como colocar bien un pie o golpear bien, o también abrirse correctamente o entrar lo mejor posible. Se hace foco en los detalles también en el maul, que es meter la cabeza y destruirlo no tiene muchos secretos, pero también se trabaja en esa formación" expresó el exintegrante del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

3112020 f3 mayco vivas pumas desde australia (1).jpg Vivas tiene 22 años, tiene 23 caps con la camiseta de Los Pumas e integró la franquicia Jaguares. Prensa UAR

A cerca de la presencia de los más jóvenes en el plantel, el rafaelino sostuvo que "es impresionante con la energía que vienen los chicos, que, aunque le digo chicos, tienen apenas uno o dos años menos que yo, es decir que no hay casi diferencias. Igualmente, se los nota con muchas ganas, eso está muy bueno para el equipo, y para el grupo porque le dé más energías a todos, y aumenta la sana competencia".

En relación a la incorporación de los europeos a los entrenamientos, el jugador formado en el CRAR de Rafaela manifestó que "obviamente que creo que le van a dar mucha energía, y le van a dar mucha experiencia, son todos jugadores con muchos partidos en Los Pumas, con muchos años jugando afuera en el exterior, creo que no solo será energía su aporte, sino muchos conocimientos y obviamente su experiencia".