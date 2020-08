Mayco Vivas quiere volver a los entrenamientos

La incertidumbre y la falta de definición de que competencia se va a jugar preocupa a los jugadores que integran Los Pumas y los Jaguares. Sumado al impresionante éxodo de jugadores argentinos al exterior, tano a Francia como a Inglaterra, preocupa a todo el rugby nacional. El secretario de la UAR, Fernando Rizzi, aseguró esta semana que hay posibilidades de competencia para Los Pumas con la disputa del Rugby Championship. Un tema no menor es como realizará el seleccionado nacional la preparación para afrontar dicha competencia. "No hay nada confirmado, está todo muy en el aire. Cuando es así, ni siquiera me pongo a ver las noticias de Jaguares. Porque una semana te puede cambiar las cosas y hasta que no se sepa oficialmente hay que mantener la tranquilidad", expresó el primera línea rafaelino Mayco Vivas, formado en el CRAR.

Vivas, pilar del CRAR de Rafaela, le dijo a A Pleno Rugby que "esos cambios te bajonean y te ponen hasta de mal humor, ves a la gente hablando, diciendo esto y aquello, pero lo cierto es que todavía no hay nada confirmado. La verdad que solamente queda esperar".

"Hay muchos clubes en Europa que están con problemas para sumar jugadores, yo aparte tengo un contrato con la UAR, y me gustaría seguir quedándome en Argentina jugando. Lógicamente que me gustaría hacerlo en un buen nivel, ya que no quiero algo de nivel bajo, o en el que no se de tanta competencia", remarcó el primera línea de Jaguares, Mayco Vivas.

Agregó que "busco crecer como jugador, sumar experiencia, y lo que apunto es a jugar el mejor rugby posible. Estoy muy bien físicamente, claramente lo único que quiero es jugar en un buen torneo. No voy para el lado que me digan acá te pagamos más. Me encantaría quedarme jugando acá pero si fuese un torneo malo no me gustaría".

image.png Vivas, pilar formado en CRAR, destacó que hay que empezar los entrenamientos cuanto antes. " id="2428624-Libre-2045950653_embed" /> Vivas, pilar formado en CRAR, destacó que hay que empezar los entrenamientos cuanto antes. " id="2428624-Libre-2045950653_embed" /> Mayco Vivas, pilar formado en CRAR, destacó que hay que empezar los entrenamientos cuanto antes.

Mayco resaltó que "el rugby francés y el británico son diferentes, pero cualquiera de los dos me resulta un muy lindo. Es difrente en el juego de los fowwards en el francés que en el inglés, ya que el primero es más a los golpes y al contacto, y en el segundo más a correr. Pero cualquiera de los dos me gustaría probar pero son cosas que quedan ahí".

El primera línea de Los Pumas comentó que "hay que volver a entrenar lo antes posible. Espero que sea antes de un mes se pueda volver a entrenar, porque no se puede jugar una competencia de ese tipo con tan poca preparación. Vamos a estar muy atrás, no con Sudáfrica, pero si con Australia y Nueva Zelanda. Incluso puede llegar a ser peligroso para uno mismo un golpe por la falta de contacto y de entrenamiento".

"Hay que reacondicionar nuevamente el cuerpo. Estamos cumpliendo los planes, pero son físicos y de gimnasio. No nos estamos golpeando, no estamos haciendo scrum, ni el maul, pero no nos cambia ni nos prepara para las situaciones de contacto. Es una situación dura, pero tampoco es que quiero que no se dispute ninguna competencia. Es complicado pero debemos volver a los entrenamientos lo antes posible para agarrar ritmo rugbístico" destacó el exintegrante del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.