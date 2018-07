Mayer no pudo sostener su nivel y se despidió rápido de Wimbledon

Leonardo Mayer (36°) no pudo vencer al alemán Jan-Lennard Struff (64°) en lo que fue su debut en Wimbledon. Tras haber ganado los dos primeros sets 6-3 y 7-6 (5), el correntino no logró cerrar el partido y perdió tres parciales seguidos, por 7-6 (5), 7-6 (5) y 6-1, decretando su eliminación en primera ronda.





Más tarde llegará el turno del bahiense Guido Pella (82°), quien en el segundo turno de la cancha 11 se verá las caras ante el australiano Jason Kubler (147°).









Los otros argentinos que jugarán mañana: Federico Delbonis vs. Feliciano López, Juan Martín del Potro vs. Peter Gojowczyk, Diego Schwartzman vs. Mirza Basic, Guido Andreozzi vs. Horacio Zeballos.