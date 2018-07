Mbappé quiere quedarse en Francia

"Me quedo al cien por ciento en el PSG", dijo en la zona mixta del estadio Luzhniki, después del partido en el que Francia se proclamó campeona del mundo frente a Croacia (4-2).





"Yo sigo mi camino, estoy al principio de mi carrera. He jugado como siempre. Marcar en una final es siempre particular. He trabajado mucho para llegar a momentos como éste, pero no es el final, hay que seguir. Tengo la ambición de ir más lejos", indicó.