"Me siento preparado para dirigir la Selección"

Jorge Almirón se ha colado entre los candidatos a dirigir la Selección Nacional. Las negativas de los tres principales candidatos (Simeone, Pochettino, Gallardo) abre el abanico hacia entrenadores con sobrados argumentos, pero menor presencia en la vanguardia.





Almirón, gran responsable de un Lanús que es sin dudas uno de los mejores equipos argentinos en los últimos diez años, se encuentra por estas horas en Estados Unidos, donde hace pretemporada el equipo que dirige, Atlético Nacioanl de Medellín.





Desde allí, habló con el programa Súper Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad 97.9) sobre sus posibilidades en la Albiceleste: "Me entero por las redes de que mi nombre está instalado. Uno está informado de todo. Pero son especulaciones, no lo tomo muy en serio. Hay muchos nombres y no veo nada todavía concreto. Hay alternativas importantes y nadie ha hablado conmigo. Llegado el momento uno puede analizar. Pero es un privilegio. A cualquier entrenador le gustaría tener esa oportunidad".