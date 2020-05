Memo Rodríguez volvió a recordar el triple contra Barrio Parque

La vida deportiva de Román Rodríguez no fue igual. Ese 26 de mayo de 2013 lo marcará por el resto de sus días hasta que decida dejar de jugar al básquet. Lo que le tocó vivir fue historia pura, y con el paso de los años se valora mucho más.

El artillero de Unión en el magnífico ascenso del 2013 recordó lo vivido aquella jornada y en el inicio reconoció que “yo estaba con mi novia caminando por una feria de artesanos cuando me llamó Juan Siemienczuk para proponerme sumarme a Unión. Yo a él lo conocía y sabía que Unión estaba armando un equipo protagonista. Así que me sumé con gusto”.

Más adelante afirmó que “en el plantel había muchos jugadores con personalidad para jugar en una categoría dura. Sabiendo que siempre es difícil ganar afuera. Nos acomodamos bien, después tuvimos momentos malos pero lo mejor apareció en los playoffs y aquella gran serie contra Barrio Parque”.

Memo recuerda con pelos y señales lo que representó haber convertido aquel triple para llevar a un quinto juego la definición contra Barrio Parque. “Estábamos como en varios tramos de esa serie con la soga al cuello. Dependíamos que Kelly erre alguno. No me preguntes porqué, pero yo me tenía confianza. De hecho Rossi me dice que estábamos al horno en la línea de libres y yo le dije nos vemos el miércoles”.

ARTILLERO.jpg Memo Rodríguez fue el goleador en la campaña del ascenso al TNA. Gentileza Germán Ruiz

Para luego agregar: “Hernán (Tettamanti) no tenía margen, quería buscar una falta en un saque lateral. Así que lo único que tenía a mano era el pase, hice un pique y la tiré. Lo que vino después fue de antología. La gente enloquecida, todos corriendo, viviendo algo único y mágico que me marcó por el resto de los años”.

El oriundo de Pilar también se dio tiempo para narrar una de las mayores y desopilantes anécdotas que protagonizó en Córdoba: “Veníamos de perder por paliza la primera final y yo sentía que tenía que hacer algo para estar bien. Le pedimos al chofer del colectivo que nos lleve a dar una vuelta por Villa Carlos Paz, donde estábamos parando. Resulta que él se fue a buscar los cigarrillos, entonces agarré el colectivo, lo puse en marcha y empezamos a dar una vuelta por el centro. Algo increíble y hasta el día de hoy no sabe que fui yo el que le sacó el colectivo”.

Siempre un campeón tiene varias piezas importantes, pero en este caso Rodríguez no dudó en afirmar que “todos cumplieron un rol importante. Tuvimos expulsados, lesionados, un montón de contratiempos pero nos fuimos convirtiendo en familia. Por eso quedamos en la historia de Unión, en la historia grande del básquet de Santa Fe. Y por eso también nos juntamos todos los años, no es fácil porque hay muchos chicos que están en otras ciudades lejos pero aún así hacen el esfuerzo para estar presentes”.

En la parte final no dudó en expresar que “conseguimos algo muy importante para Unión, un club que está en una ciudad muy futbolera. Pero todo lo que contagiamos es lo que llevó a tener la cancha llena, a que mucha gente nos acompañe a Córdoba. Yo voy a estar eternamente agradecido a eso y sabiendo que mi paso por el club lo guardo entre los mejores recuerdos que me dio el básquet”.