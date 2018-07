Menotti: ''A mi me da pena este momento del fútbol argentino, pero hay que apoyar''

César Luis Menotti analizó el momento que vive la Selección tras la eliminación del Mundial y comentó la necesidad de reinvención en todos los aspectos que competen al fútbol argentino. Más allá de exponer el oscuro panorama, el entrenador campeón del mundo sostuvo: ''A mi me da pena este momento, pero hay que apoyar''.





''Tenemos que ser cautelosos, hay una desolación que nos obliga a reinventarnos. Hay que ser prudentes, pero se deben tomar decisiones. Lo pasado ya está. Sé de la tristeza que hay, sobre todo en los futbolistas. Ojalá vean una luz que los conduzca a soluciones'', comentó en diálogo con 'La Tarde del Mundial' por TV Pública.





Respecto a la actuación de los dirigidos por Jorge Sampaoli en la Copa del Mundo, Menotti opinó: ''Argentina jugó mal en el Mundial. Pero viene arrastrando una gran incertidumbre hace tiempo en la conducción. No es de ahora. Hicimos tres goles contra Francia, pero eso no resuelve nada. Lo importante es el análisis de lo pasado pensando en el futuro de nuestra selección y nuestro fútbol''.





El ex director técnico hizo especial hincapié en las bases del deporte argentino, en las juveniles y en el desorden antecedente en la Asociación del Fútbol Argentino como elementos a mejorar de cara al futuro: ''Lo único que quiero es que se defiendan los intereses de las bases de nuestro fútbol. Jugamos un torneo sub 20 donde no hay ningún equipo importante (L'Alcudia). Un entrenador que se va, otro que viene, elecciones, intervenciones... hemos vivido de todo. No es sencillo analizar el fútbol argentino. Me importa que Argentina no pierda la genética de sus futbolistas, ha habido muchas inconsistencias que profundizan la desculturización. No podemos seguir viviendo de la improvisación'', detalló.





Para cerrar, Menotti arrojó algunas claves para mejorar al fútbol argentino en el porvenir inmediato y expresó sus deseos: ''Argentina tiene buenos jugadores. De bueno a muy bueno, salvo excepciones, se construye por conducción, desde el sistema, los entrenadores y los clubes. Ojalá que se construya con seriedad y que, además, la Selección vuelva a jugar en las provincias, acercarse a la gente'', cerró.