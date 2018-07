Menotti, en llamas contra la AFA: "Me dan ganas de agarrar un revólver y matarlos"

César Luis Menotti no se guardó nada a la hora de mostrar su total fastidio por el predio que la AFA piensa comprar en Marbella, España, para reclutar futbolistas argentinos en Europa.





"La AFA compró un predio en Marbella, cuando los clubes no tienen agua, pero quieren a 'los Messi' en Marbella", espetó el exentrenador de la Selección Argentina.





Enseguida, el Flaco enumeró problemas más urgentes presentes en la AFA: "Mi amigo de Rosario me dijo que Central Córdoba esta en manos de cuatro mafiosos. ¿Y quién compró esta mansión? Dicen que los jugadores van a tener que entrenar más allá que acá. ¿Cuáles son los cracks que tiene Argentina afuera que no haya acá?"





El DT campeón del mundo en 1978 espetó: "Es terrible esto, la verdad que me da vergüenza. Me dan ganas de irme a la mierda, de irme a vivir a Uruguay, esto no se puede aguantar. Gastaron una fortuna en un predio en Marbella, el entrenador de la Selección puede armar una selección europea y los que están acá que se jodan, total...".





Por último, dejó en claro cuán mal le cayó la noticia: "No lo puedo creer, cuando vi eso en el diario de hoy me empece a sentir mucho peor, me dolía la garganta. Me dieron ganas de agarrar un revolver y matarlos. ¿Por qué no les dan la plata a las divisiones inferiores? No se puede creer".