Después del empate 0-0 como local con Tigre que agudiza la situación de Arsenal en la tabla de promedios, Humberto Grondona dejó en claro su descontento con el momento del equipo, además de apuntarle con dureza al público que lo reprobó.





"Hay gente que viene a insultar y por eso merecemos jugar en la B Nacional. Por ellos", disparó el técnico en conferencia de prensa fiel a su estilo polémico cada vez que declara y más si lo hace en una situación límite como la que está viviendo el club del Viaducto.





Además, el técnico graficó la endeble situación de su cargo al frente del plantel. "Creí que en el último tiro libre me iba a mi casa", aunque luego puso paños fríos: "No sé qué iba a hacer, pero me hubiera dolido mucho". Y recordó: "Uno tiene que estar anímicamente bien para dirigir a un grupo en una situación como esta".