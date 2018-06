Messi: "Depende de cómo vaya este Mundial, seguiré o no jugando con Argentina"

Lionel Messi ha ofrecido una entrevista a Sport donde reconoce que dependiendo cómo le vaya en el Mundial, seguirá con Argentina . El '10' ha llegado a tres finales con la albiceleste –dos Copas Américas y un Mundial- sin poder levantar ningún título por lo que se plantea que depende cómo vaya este Mundial, seguirá jugando con Argentina.





¿Cuántos Mundiales ha jugado Messi?





Ante la pregunta de si cree que este será su último Mundial, dado que Piqué, con su misma edad -30 años-, ha anunciado que así será: "No sé. Dependerá de cómo nos vaya, de cómo terminamos. El hecho de pasar por tres finales sin ganar nos hizo pasar por momentos complicados con la prensa y con la prensa de Argentina por las diferencias de ver lo que supone llegar a una final. No es fácil y hay que valorarlas. Es cierto que lo importante es ganarlas pero llegar allí no es fácil".





Si lo ganas, ¿cómo se sentirá?, ¿cuál será la próxima motivación?: "La misma por más que gane ese torneo de Rusia. Gané muchos títulos a nivel de club y el año siguiente la motivación era la misma, con la idea de volver a ganar. Con el Mundial sería lo mismo. No cambiará nada".





¿Cuál es la selección que más teme?: "Hay varias que llegan muy bien de confianza, de juego y de jugadores individualmente como es el caso de Brasil Alemania , España, Francia y Bélgica aunque a esta no se la nombra tanto. Esta selección tiene a muy buenos jugadores y la experiencia del último Mundial. Será un Mundial parejo".