Messi entrenó en Inter Miami y podría jugar ante Monterrey

Por esta lesión, el rosarino pidió el cambio ante el Nashville el pasado 14 de marzo y, desde esa fecha, no pudo sumar minutos en ningún partido con el equipo estadounidense ni con la Albiceleste.

Con Messi aún ausente, Inter Miami no puede levantar

La idea del entrenador argentino Gerardo Martino es que Messi juegue algunos minutos el miércoles ante Monterrey de México en Miami, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Comcacaf pero aún no hay certezas de si estará desde el arranque o irá al banco.

¿Qué dijo Tata Martino sobre la chance de que vuelva Lionel Messi en Inter Miami?

En la previa de este encuentro ante los Rayados, el ex director técnico de Newell’s declaró: "Aún no lo definimos. Ahora no lo sé. Entrenó, sí, pero lo vamos a definir. Lo principal es que Leo ha tenido una lesión y manejar los tiempos de esa lesión. Si bien nosotros jugamos un partido demasiado importante mañana, hay que pensar que estamos recién a comienzos de abril".

"Todo esto recién empieza. Lo que no debemos hacer es poner en riesgo las condiciones físicas de nuestros futbolistas. Lo que determinaremos es fundamentalmente lo mejor para Leo, como cualquier otro jugador, y a partir de ahí tomaremos las decisiones correctas", concluyó el entrenador que dirigió a la Selección argentina entre 2015 y 2016.