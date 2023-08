Brian Fernández, luego de que Messi alcance su marca en la MLS: "Lo veo una y otra vez y no lo puedo creer"

• LEER MÁS: VIDEO: Facundo Farías tuvo su primera práctica en Inter Miami

Lo había logrado entre la 12 y 17 fecha. El santafesino era una de las figuras y se mostró implacable hasta afrontar los problemas que son de público conocimiento.

Lógico, esto no pasó desapercibido y Brian Fernández hizo un posteo respeto a este dato, seguido de una reflexión, mientras entra de manera particular a la espera de alguna propuesta para volver a jugar, luego de terminar su contrato con Colón.

"Quiero que me quede esto acá para verlo una y otra vez. Tengo que decir que todavía no me pasó con los goles y aún estamos iguales . Lo veo una y otra vez y no lo puedo creer . Me tiembla el cuerpo al saberlo!. Alguna vez lo hice yo y lo único que quiero es volver a una cancha para poder seguir dandolo todo de mi ahí adentro. Nose porque tuve que pasar por todo esto pero lo único que se es que no me voy a rendir ! Lo intente muchas veces y voy una vez más! No veo la hora de estar en algún club, esa oportunidad de volver es lo único que le pido a la vida . El esfuerzo que estoy haciendo y que pocos saben va a valer la pena!! El fútbol es lo único que me hace vivir feliz y no voy a rendirme jamás VOY A VOLVER LO PROMETO ME VERÁN GRANDE OTRA VEZ".