En la previa del partido entre Argentina y Venezuela, por los cuartos de final de la Copa América, Lionel Messi sorprendió al mundo del fútbol al cantar por primera vez el Himno nacional como nunca.

El rosarino, siempre criticado por su desempeño en la Selección, gritó con todas sus fuerzas en un estadio repleto de argentinos que se rindieron a sus pies. "Nunca me importó. Una vez que ya empezaron con eso, a propósito no lo canto, si no me cambia nada. Es una boludez. Me llega cuando suena, a todos, siempre. Cada uno lo vive a su manera", dijo.

¡Miralo!