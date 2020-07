"Mi sueño es poder llevar a Sarmiento a la A1 del Oficial"

Alejandro Rippstein, DT de Sarmiento de Humboldt, repasó su trayectoria, anécdotas y esta realidad que lo tiene al comando de un proyecto que intenta crecer en la Asociación Santafesina.

En el inicio reconoció que “quería volver al ruedo, tuve dos años de inactividad obligada por una situación de salud que me llevó a no seguir en Almagro, la cabeza no estaba funcionando bien, empecé a buscar opciones. Con Humboldt habíamos tenido un avance tiempo atrás, tuve chances de CUST y Unión, pero me gustó la propuesta con un montón de situaciones. Consideré que tenía las herramientas y la pasión para este desafío”.

Cuando repasó los motivos por los cuales se inició en la dirección técnica, no dudó en expresar que “quería estar más tiempo en el club, me fui de Almagro a Alma con Coco Maretto y Roberto Massi, él fue mi profe en inferiores, uno de los mejores de la ASB. Tenía también que sumar unos porotos más a la billetera, así que empezamos a armar todo desde Mini, hice el curso y comencé este lindo camino”.

Es indudable que un entrenador debe convivir con muchas cosas, entre ellas la derrota a cada paso. En este sentido, Chiquito expresó que “es duro a veces, no hay que convencerse que vas a perder siempre. Tuve etapas largas en formativas, en Primera la derrota marca el tiempo de existencia, te mataron en un partido y todos te saltan porque sos el filtro de todos lados y tenés que asimilar ese golpe. En Primera es más complicado llevarla, tuve muchos equipos cambiantes donde sabía que el objetivo era ganar un par de partidos”.

Como estratega transitó mucho camino y en ese trayecto no dudó en afirmar que “nunca me voy a olvidar del primer equipo que fui formando desde Escuelita y lo solté prácticamente en juveniles: Oprandi, Vrancken, Blazicevic, Grenón, Kuchen, Bouvier, ese equipo que me motivó a ser entrenador, por la capacidad de aprendizaje que tuvo ese grupo. Están por debajo de los Delfino, Calvelli, la época de CUST por ejemplo”.

En la parte final, se atrevió a expresar que “es la primera vez que llegan a la Primera de Sarmiento pero nos falta toda la historia, es un proceso, me gusta dejar una base y formación para que trascienda el medio. Está preparado para ser un integrante más de la Asociación y de la provincia, tiene condiciones edilicias y económicas, falta la parte humana que hay que formar. Mi sueño es llevar a Sarmiento a la A1”.