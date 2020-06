Miño: "En el rugby se requiere orden, respeto y disciplina"

El respeto en todos los órdenes de la vida se gana no se impone. Y Francisco María Miño es una de las personalidades del rugby santafesino que se ha sabido ganar el respeto de propios y ajenos, por lo hecho fuera y dentro de la cancha, en la vida como en el deporte de la pelota ovalada. Es de perfil bajo, pero muy respetuoso, y apegado al orden y la disciplina. Es uno de los protagonistas de la rica historia del CRAI, por lo hecho como jugador y también como entrenador. En este reportaje, cuenta sus comienzos en el rugby, su paso como jugador y entrenador de CRAI, y esta nueva etapa en su vida, ya jubilado de su profesión, la que tanto abrazó, en la misma sintonía que el rugby.

"La estoy pasando como todos, encerrado, y ahora empezando a salir de apoco. Tratando de retomar esta cosa de salir a la calle, poder respirar tranquilo y no estar encerrado. A veces los encierros vienen bien para poder descansar, para hacer cosas que uno no tiempo de hacer cuando trabaja, como la lectura, o mirar series y algunas otras cosas" le dijo el doctor Francisco María Miño a UNO Santa Fe.

El exmagistrado federal comentó que "veo poco rugby, será que tuve tanto tiempo en el rugby en mi vida, que no es que me saturó, pero miras ahora al de años atrás y se parece mucho. No ha evolucionado mucho que digamos. En la actualidad las defensas se imponen a los ataques, y es todo golpe, choque, no hay espacio para los habilidosos y los creativos".

"Me llegó la jubilación el mismo día que se decretó la cuarentena. Hace de cuenta que estaba con una prisión domiciliaria. Hace unos años que me dedico a jugar al golf, ahora me voy a poder dedicar con mayor tranquilidad, seguiré yendo a la cancha del CRAI. Y después tratando de disfrutar de tiempos que antes no tenía, propio del trabajo, como ser ahora tomar un café con un amigo, tengo una nieta que ya tiene dos años y me gusta también la pesca. Mi tiempo libre siempre se lo dediqué al rugby, y llegas a darte cuenta que hay otra vida después del rugby", destacó el ex entrenador del plantel superior del CRAI.

2162020 f2 francisco miño ex juez federal rugby.jpg Como jugador Miño participó de la gira efectuada por CRAI en 1981 por Europa. UNO Santa Fe

Los comienzos en el rugby

El doctor Miño se refirió a como arrancó en el deporte de la pelota ovalada, sobre lo cual contó que "cuando entré al colegio Inmaculada, estaba en primer año, pasaron dos chicos de quinto año, José María Neira y Miguel González, no me olvido más esos nombres. Mis amigos se anotaron, ahí me enganché y no lo dejé más. Al principio fue Ateneo Inmaculada, en el año 73, después vino la imposición que nos teníamos que hacer socios, y los más grandes, como Julio Tejerina, el Pelado Maciel y Panchito Paz, tenían unos amigos que les donaron un terreno a la vera de la autopista y ahí empezó la historia del CRAI".

"El rugby fue siempre fascinante, en aquel entonces era todo distinto. No entrenábamos como se hace ahora, era martes y jueves y jugábamos los sábados. Las juveniles no son como ahora, eran cada dos años. No había los cambios de ahora, después los cambios por lesión. Me acuerdo de Toli Dalla Fontana, de Carlitos Nallim, el jugaba de octavo y yo de nueve. El crack indiscutido de mi época era José María Riestra, un auténtico líder en todo sentido. Organizador de las dos giras que hicimos. El fue el alma mater que movilizó todo. Hubo una época que vino gente de Mendoza, que venía a estudiar abogacía, entre ellos un entrenador que nos vino a cambiar la cabeza como Garrocha Carignani, tenía otra cabeza y nos puso a jugar un rugby más moderno" continuó señalando el ex jugador del plantel superior Giitano.

En cuanto a que entrenadores recordaba señaló que "primero un gran preparador físico como Raúl Tacca, que también nos hizo un click en la cabeza de como tenía que ser el entrenamiento de un deportista competitivo. Recuerdo mucho a Julio Tejerina, el me entrenó en quinta, en cuarta y en el plantel superior. Lo veo a Julio con el silbato, la bolsa de pelotas, antes del partido marcando la cancha, y después organizando el tercer tiempo. Hacía todo, y por eso lo considero un símbolo del CRAI".

2162020 f3 francisco miño ex juez federal rugby.JPG Como entrenador su aporte fue clave para el crecimiento del CRAI. UNO Santa Fe

Más sensaciones de un Gitano

"En la primera gira por Sudáfrica tenía veintitrés años, y en la segunda veinticinco. Cuando se organizó la gira, sacaron las rifas, la gente no nos podía creer. Te estoy hablando del año 79, impensado. Y la del 81, como nos fue bien en la organización de la primera, fue a Europa y realmente fue positiva para el club. Una gira si está bien pensada en lo deportivo y no en el turismo, cuando volvés se siente la diferencia" resaltó quien como entrenador logró que CRAI logre un gran salto de calidad.

En relación a su etapa de entrenador describió que "habré comenzado con veintiún años entrenando una sexta división, la de Robertito Raffa, de Fernando Ordano y el Tato Chemes. Cuando ellos estaban en cuarta división, Copete Burgos me invita a entrenar el seleccionado juvenil, que fue una experiencia maravillosa, porque hicimos el mix CRAI con La Salle y Liceo, y que salimos subcampeones en el año 84. Había muy buenos jugadores, como los Álvarez, los Gorla, Gazziano, todos jugadores que tuvieron su trayectoria y que le dieron tantos títulos a Santa Fe Rugby".

"En el 87 y 88 ya había entrenado la primera de CRAI. Fue un accidente, porque tenía treinta años, podría haber seguido jugando, y con Julio Tejerina nos hicimos cargo de ese equipo. En ese equipo eran prácticamente mis compañeros: Maglianesi, el Turco Elías, Dalla Fontana y De la Torre. En el 88 nos fue bien porque salimos campeones con SFRC. Lo de ser entrenador me vino incorporado como algo natural, no busqué serlo" destacó uno de los jugadores emblemas de la entidad de la autopista.

Siguió describiendo que "posteriormente me tengo que ir de Santa Fe por cuestiones laborales en el 91, regresé en el 2002, y en el 2003, entrené en inferiores una M14, y luego dos años la M19. Ser entrenador es maravilloso, porque tenés mucha independencia para darle la impronta desde la experiencia que adquirí. Luego entrené en 2007 y 2008 la primera. Había una buena base, lo único que apunté a principios elementales, y las reglas claras. Los chicos entendieron lo que es el orden, el respeto, la disciplina, llegar temprano y tratar de que no nos sancionen por indisciplina. En el rugby, en el juego colectivo, si no tenés orden no llegas a ningún lado. Fue mi herramienta fundamental. Los jugadores de ese equipo eran todos buenos, estaba Haeffelli, Silvio Vicens, los Dalla Fontana, el Moncho Fabaz, el Pica y el Goli Fernández, era un equipo formidable. Fue un gran equipo, no se nos dió el campeonato por esas cosas que tiene el deporte, porque estaba para cualquiera de los dos".

"Posteriormente entrené la M19 en 2009, un año que estuve en la comisión de juego, en el 2012 la prereserva, y me ofrecen volver a la primera en 2013 y 2014. Ahí venía un semillero de jugadores del CRAI fantástico. Se pudo armar un equipo espectacular, le faltó tener un poco más de rodaje. Estaba Justo Ordano, Estanislao Bay, Huesito Schierano, el Chivo Dolfo, el Ema Pieramrini, jugadores espectaculares. En el 2016 explota en el Nacional, y le faltó un toque de determinación. CRAI debería tener un título por lo menos en Regional del Litoral, no tengo dudas de eso" finalizó uno de los entrenadores más reconocidos en la historia del CRAI.

2162020 f4 francisco miño ex juez federal rugby.jpg Fue parte de la delegación que realizó la gira por Sudáfrica en 1979. UNO Santa Fe

Su visión del rugby actual

En relación a como ve el presente del deporte de la pelota ovalada opinó que "creo que se profundizó el aspecto físico. Tanto como CRAI como SFRC tienen muy buenos preparadores físicos. Para ser claros, Gonzalo Carrasco se fue a capacitar dos veces a Pensacola donde habían estado trabajando Los Pumas. Esa experiencia la volcó al CRAI. Ahora hay mucha información, demasiada, y si esa información la sabés aplicar, y le encontrás la vuelta para tu equipo, y para tus jugadores, es posible mejorar de manera permanente. En estos años SFRC y CRAI evolucionaron gracias a esos elementos".

También consideró que "sinceramente me parece que hay una cuestión de celos entre los entrenadores de Pumas y Jaguares que no es bueno. Hay jugadores en Europa que no pueden jugar en Los Pumas. La ida de Quesada es una gran pérdida. Es un entrenador que le gusta al jugador, tiene buen trato, tiene llegada y sabe. En mi época nos decía hacelo, ahora el entrenador tiene que ir con conocimientos. Quesada reúne todas esas condiciones, y tiene un bajo perfil y el jugador lo percibe".

"En la década del 80 era imposible llegar a Los Pumas. Tenías que ser un súper dotado, había que ser un Tati Milano, un Garretón o Santiago Mesón, eran muy pocos los que llegaban pero porque descollaban. En la actualidad, producto de los Pladares, la apertura de la UAR al Interior es mucho más fácil. Eso posibilita que no exista ese centralismo de tiempos anteriores", finalizó señalando el doctor Francisco Miño, protagonista ineludible de la rica historia del CRAI y del rugby santafesino.