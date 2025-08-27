Uno Santa Fe | Ovación | Sanjustino

Mirá en vivo: Sanjustino y Colón (SJ) definen al campeón de la Liga Santafesina

En el estadio Coloso del Oeste, Sanjustino y Colón (SJ) animarán un clásico inédito para definir al campeón de la Liga Santafesina

Ovación

Por Ovación

27 de agosto 2025 · 19:25hs
 Por primera vez en el historial de la Liga Santafesina, será a partir de las 20, y en cancha de Sanjustino.

Este miércoles, en el estadio Coloso del Oeste, se disputará la final del Torneo Apertura de Primera A Marcos Méndez que organiza la Liga Santafesina. Será con el clásico entre Sanjustino y Colón (SJ) con el arbitraje de Carlos Córdoba. El Portón del Norte se paraliza y por prevención se dispuso un amplio operativo de seguridad con 80 efectivos policiales.

El Matador buscará repetir lo hecho en el Apertura 2024, con una aquilatada campaña, que consiguió de manera invicta, en tanto, el Conquistador se consagró en 2023, por el Clausura, en el que se impuso a Juventud Unida de Candioti en el estadio Brigadier López de Colón.

A esta Gran Final ambos llegan de modo muy similar. En la primera mitad del año, ganaron 15 encuentros, empataron tres y perdieron en tres oportunidades. El Conquistador acumuló 60 goles a favor, y 16 en contra, mientras que el Matador, acumuló 47 goles propios, y recibió 17 en contra. Ambos cerraron con 48 unidades. En su última presentación, Colón de San Justo superó por 1 a 0 Vecinal Gálvez de Sauce Viejo, y Sanjustino goleó con claridad a Pucará de barrio Transporte por 5 a 0.

Mirá en vivo la final de la Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón (SJ)

Embed - LA FINAL ÚNICA SANJUSTINO vs COLÓN SJ - Liga Santafesina - Torneo Apertura EN VIVO

Sanjustino Colón (SJ) Liga Santafesina
