Sebastián Prediger fue uno de los jugadores destacados que tuvo Tigre en el título obtenido recientemente por la Copa Superliga. El Perro charló en el programa Dial Deportivo por FM 106.7 sobre el momento que vivieron en Córdoba.

"Esto es el premio al esfuerzo, sacrificio y voluntad de los últimos tiempos, desde que vino Gorosito, quizás sufrimos muchas injusticias en algunos partidos, llegamos con chances de salvarnos, sumamos 37 puntos, clasificamos dos veces a la Sudamericana y le ganamos a Boca para entrar en la Libertadores. Todo el mundo se identificó con este equipo, así que todo es muy gratificante", apuntó en el comienzo.

Más adelante, expresó: "Todo aquel equipo que juega bien tiene que salir campeón para ratificarlo, lo que hizo Tigre es ratificar lo bien que juega al fútbol ni más ni menos ante Boca porque no hay excusas de nada".

Prediger en otro tramo de la charla reconoció: "Todos jugamos una final en gran manera, preparamos un partido para salir campeón, el candidato era Boca, entrenamos y soñamos eso, jamás tuvimos en la cabeza perder, lo sabemos en la intimidad, a los 30' Pipo dijo en la semana que íbamos a ganar 2-0 y se cumplió. Lo dijo en la primera práctica y en el segundo tiempo lo teníamos que liquidar".

El presente del volante central es óptimo, con un protagonismo y nivel que por allí no se le vio en equipos anteriores. Al respecto acotó: "Tuve muchos momentos buenos en Colón y Belgrano, vengo de un año y medio espectacular en Tigre, lo valoro y tengo en cuenta en todas las decisiones, estoy muy feliz, no solo conmigo y con mis compañeros es anormal, los jugadores están identificados con la gente, es muy difícil que suceda y poder coronarlo, con lo que vivimos del descenso es muy lindo".

El rol de Gorosito en este equipo indudablemente es importante, pues más allá de perder la categoría, convirtió a Tigre con sus jugadores en una formación que siempre desplegó buenos espectáculos. Por eso Prediger dijo: "Cuando llegó Pipo, nos dijo que estábamos condenados, libérense y juguemos al fútbol, llegamos donde llegamos, cuando llegó la Copa Superliga nos dijo River y Racing nos pueden ganar, dicho sea de paso lo eliminamos, le ganamos a todos, tuvo mucho poder de convencimiento, le ganamos al equipo que teníamos que ganarle la final".

Después de confirmar: "Yo me voy a quedar, dimos la palabra, la mayoría tiene esa decisión, son decisiones personales, renovamos con Montillo", Prediger se metió de lleno a hablar de Colón, uno de los equipos que lo marcó en su trayectoria.

"Siempre me mantengo al margen, no me llamaron, no me creo falsas expectativas, todo el mundo sabe lo que viví en Colón, me tocaron vivir cosas injustas, siempre me manejé con respeto, no tengo la necesidad de exigir volver y que tiene que ser así, tuve la suerte de jugar en varios clubes y que me reconozcan como ahora en Tigre, estoy muy tranquilo y no me imagino nada, trato de estar al margen de todo".

Para luego, agregar: "Siempre lo miro a Colón, lo sigo, es la realidad pero cuando digo o pongo algo con las redes sociales es un peligro, se lo que es Colon, lo que creció, ojalá que le vaya bien, a mis amigos íntimos se los digo, hablamos de los partidos, es el club que me dio la posibilidad de jugar en Primera y siempre estoy agradecido, me brindé al máximo, volví e intenté dar lo mejor, me quedó muchísimas veces que tenía la posibilidad de irme, después trato de no generar conflictos ni cosas raras porque no las necesito".