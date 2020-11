image.png Pancho Montes de Oca jugó en todos los seleccionados de la USR: en juveniles, en el superior y en el de juego reducido.

"El tema de la cuarentena dentro de todo lo quiero mirar con la expectativa de que va a pasar y trato de ir para adelante. Este es un tema que hay que afrontarlo de la mejor manera. Nosotros estuvimos toda la cuarentena trabajando porque somos considerado rubro esencial, con lo cual la cuarentena no existió, ya que siempre estuvimos laburando" arrancó señalando Guido Montes de Oca a UNO Santa Fe.

El exjugador del Liceo Militar General Manuel Belgrano expresó que "el único problema que tenemos hoy es el desabastecimiento, nos cuesta mucho abastecernos, pero moviéndonos lo estamos logrando y de esa manera podemos llevar adelante nuestra actividad, y lo más importante sostener la fuente de trabajo. Y en lo personal los fines de semana tratando de cuidarnos y cuidar a nuestros mayores, con la esperanza de que esto termine lo antes posible".

image.png Montes de Oca es un destacado empresario local y vicepresidente de la Unión Industrial.

El destacado empresario santafesino sostuvo que "el rugby sí que lo extraño, porque era para mí un recreo muy importante del fin de semana. Poder ir al club con el mate, ver algún partido, conversar con mis amigos, reírme un rato, estar al sol, y ver la primera que me encanta. También las juveniles y la evolución del club al que pertenezco y ver la evolución que ha tenido el rugby".

Los inicios con la ovalada

Pancho Montes de Oca expresó que "empecé en el rugby a loas 14 años, estaba en el Liceo Militar, y en el segundo año, el rugby siempre me había atraído, porque vivía cerca del monumento al Brigadier López, y me cruzaba a Excursionistas a ver los partidos de Cha Roga cuando era pibe. De verlo, y sin entender las reglas, me gustaba ese despliegue, hasta que en Liceo apareció la oportunidad de hacer rugby. Mi primer entrenador fue el Guille Quevedo, te puedo nombrar a la Gata Beltramini, Guillermo Tepper, el Chelo Álvarez, Daniel Susman, Chiquito Campanella y Copete Burgos. En Liceo jugué toda mi vida activa hasta que me retiré cuando desapareció hace unos 30 años".

image.png Pancho Montes de Oca en el seleccionado juvenil de la USR en 1979 subcampeón argentino y entrenado por Copete Burgos.

"En la primera con Liceo debuté antes de cumplir 18 años, porque en aquella época muchas veces para completar el equipo, los jugadores que venían de las divisiones juveniles, sobre todo la cuarta división, y ahí tuve grandes entrenadores. El de primera era Raúl Tacca, un prócer e histórico del deporte santafesino, que tiene su calle y más que merecido. Cosa que yo no me había dado cuenta, hasta que un día me fui a entrenar solo por una competencia que teníamos, a las 5 de la mañana, porque laburábamos, y en esa calle veo que había un cartel con el nombre de Raúl Tacca. Tuve la suerte que me entrenó, era vecino mío, entonces el me llevaba y me traía a las prácticas. Me dejó mucho su ejemplo, lo que transmitía, lo recuerdo siempre a Raúl" comentó el exintegrante de los seleccionados de la Unión Santafesina de Rugby.

image.png A los 38 años regresó a jugar en Santa Fe Rugby y posteriormente fue entrenador.

Montes de Oca siguió relatando que "jugué en la primera de Liceo desde los 18 hasta los 29, y después jugué unos años más a los 38 años en Santa Fe Rugby. Durante todo lo que jugué en Liceo, hice amigos en todos los clubes, y en un momento dejo de jugar, y lo invitan a mi hijo a jugar en SFRC, que tenía 7 u 8 años, ya en Sauce Viejo. Llegó un viaje a Chile, fui y volví como entrenador, y en un mes que estaba en el club ya estaba cumpliendo funciones y desde ahí no me fui nunca más".

También explicó que "A los 35 años, entreno infantiles e integro la comisión directiva, y de tanto ver los partidos de la primera tenía unas ganas bárbaras de jugar, y entonces hice un entrenamiento de un año. El Pájaro De Azcuénaga me preparó muy bien, y llegué a la pretemporada con el plantel. Jugué en reserva, sobre todo, pero también en primera, y me di el gusto de jugar con Guille Botta, Diego Hernández, el Gringo Colli, con Cocho Álvarez y con el Fefe, en ese momento era el entrenador Raúl De Biaggio un histórico de toda la vida del club. Jugaba de tercera línea, de octavo que era lo que más me gustaba, y termine en Liceo jugando de primera línea por una necesidad del club. SFRC tuvo grandes terceras líneas, José De Biaggio, el Gringo Colli, Leopoldo Maillot, Sebastián De la Peña, todos muy buenos. En un partido del Interior con Plaza en el club me lesiono saltando a cortar una pelota, y me quiebro el peroné en cuatro partes. Esa lesión no me permitió volver, porque quería seguir, porque me sentía muy bien".

image.png En el partido que Santa Fe jugó con Francia en cancha de Colón el 25 de junio de 1985.

Más sensaciones de un todo terreno

A cerca de su paso importante por el seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby, Pancho Montes de Oca contó que "jugué el primer año de cuarta división contra Mendoza en juveniles, en esa época se jugaba junto Santa Fe y Paraná, con Tarimba Celentano como entrenador, y al año siguiente Copete Burgos, ya con Santa Fe solamente, y salimos subcampeones en San Juan contra Los Pumitas. En ese equipo estaba el Gringo Zonta, Jorge Patrizzi, Tristán Peralta Pino y Carlitos Roulet entre otros. Sigo jugando en Liceo y voy al seleccionado mayor, nosotros jugábamos mucho seven, sobre todo los recordados de El Quillá. Recuerdo que Raúl Tacca nos había enseñado que jugar seven te da un montón de cosas y que te sirve para el quince. Era todo un visionario, era un verdadero adelantado".

El actual vicepresidente de la Unión Industrial de Santa Fe expresó que "jugar en el seleccionado fue siempre muy lindo, los viajes, los amigos, encontrarte con la gente de los otros clubes, que durante el año competías y después te encontrabas y era un de las partes más lindas del seleccionado. También jugué en el seleccionado de Seven, lo que fue el primer seven nacional, que se hizo en Geba de Buenos Aires. Jugamos contra Buenos Aires, que tenía a Porta y Soares Gache, en el año 80, y en provincia jugaba Petersen, Branca, todos monstruos de Los Pumas. En Santa Fe estaban Javier De la Peña, Daniel Susman, y no recuerdo más que esos. Fue una experiencia muy linda".

"Tengo una anécdota con Petersen, en ese torneo de Seven en Geba, y es que me voy a bañar, y veo que él lo estaba haciendo, y él sale de la ducha y me dice que me bañe yo. Me encontré con un tipo humilde, un verdadero Puma, y después me lo encontré jugando con el seleccionado mayor con Buenos Aires en Salta. Voy a tomar un seminario a Buenos Aires, la mística del rugby, algo muy difícil de transmitir, bueno cuando nos bajamos del auto y el al lado se presenta y nos dice quién era, y nosotros ya sabíamos quién era, soy fulano de tal nos dice, como si no lo conociera nadie. Y en el escenario emocionó a todo el mundo hasta las lágrimas. Y de esas anécdotas tengo millones. El rugby es un aprendizaje de cómo se trabaja en equipo, de cómo se perdona, de cómo no vale la pena reprochar. Y esa vivencia te la dan los deportes colectivos, y en lo fino el rugby, la gente no ve porque todavía no caló para ser entendido, tenés que intentar jugarlo lo más inteligentemente posible" recordó Pancho sobre esa situación vivida junto al histórico Puma de los 80, Tomás Petersen, un crack del rugby argentino.

Otro paso en el mundo rugbístico

Tras haber narrado sus comienzos en el rugby, su paso por Liceo y por el seleccionado de la USR, el reportaje a este histórico rugbier santafesino viró hacia su etapa como entrenador. Sobre esta cuestión señaló que "mientras jugaba pensaba que el ser entrenador era aburrido porque no entraba a la cancha, y me equivoqué. Cuando volví a entrenar con Fefe Caputto, después de haber jugado y quebrado, al año siguiente él me buscó, y descubrí un mundo que no conocía. Como todo buscador, que es también un entrenamiento, aprender siempre de todo. Ahí de nuevo aparece lo que yo creo, que les decía siempre a los jugadores, y es que no existe la suerte, sino que la oportunidad que te encuentra bien parado. Tuve mucha suerte con toda la gente que hablé y me dio sus conocimientos con mucha generosidad".

image.png En la actualidad Pancho colabora en la comisión directiva del Santa Fe Rugby Club.

Pancho contó que "sin olvidarme de muchos, te puedo señalar a Mario Barandarián en Buenos Aires, Pancho Rubio, llegué hasta España, con Francisco Usero Martín, que introdujo el rugby en dicho país, y la traducción de todo lo que es Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y Francia. Porque acá en nuestro país no había mucho material, y me dio 12kg de equipaje de material de rugby. Eso me permitió tener muchos conocimientos del cual estábamos atrasados".

Siguió contando, un caso muy particular, en el cual describió que "un día estaba escuchando una clínica en Rosario que la daba Jorge Trevisán, quien me había hecho 100 puntos con Jockey. Después volvimos a jugar y nos metió sesenta. Lo espero a la salida de la clínica, y le digo yo sé que vos jugas un tipo de scrum fabuloso, y me agarró dos horas dentro de una cafetería y me explicó todo en varias servilletas. Como había que jugarlo, que había que hacer, y todos los detalles. Voy a jugar otro partido con él, y me dice en el tercer tiempo, se nota que aprendiste, porque otra vez no te voy a explicar nada. Otro como el Tati Milano, que lo encontré acá en Esperanza. Contra Tati jugué el en Jockey, y yo en Liceo. Después jugué contra Tati, Rosario con Santa Fe, y el pasa a Los Pumas, picó bien, porque tenía unas condiciones increíbles que para esa época eran tremendas. Él juega con Santa Fe el partido contra Fiji que yo no jugué, ni fui al banco, y que los entrenadores eran Tejerina y Campanella".

La importancia del rugby en su vida

El exentrenador del plantel superior de Santa Fe Rugby se refirió a lo que significó para él el deporte de la pelota ovalada. "No voy a decir que el rugby me dio todo, porque no es cierto. Pero pasa el tiempo y cada vez valoro más todo eso que disfruté cada momento y cada cancha a la que fuimos. A mi me gustaba mucho entrenar, lo disfruté siempre, la pasaba bien y no sufría. Me gustaba jugar todo, desde seven, pasando por quince, para el club o para el seleccionado, y lo hice con mucha intensidad y se me pasó volando el tiempo. La misma situación me pasó cuando entrené a Santa Fe Rugby, se me pasó volando. Pasé un año sin entrenar y volví al año siguiente y nos fuimos de gira a Sudáfrica. El rugby te genera cosas inolvidables desde todo punto de vista".

Montes de Oca sostuvo que "El club que me formó, el que me dio la base, y el que me educó fue Liceo Militar. Nosotros fuimos un equipo muy sufrido porque no teníamos club, porque dependíamos de los militares. Jugábamos y entrenábamos en cancha prestada, lo hacíamos al mediodía porque no teníamos iluminación. Era un equipo, que, si bien había logrado triunfos, era mucho a pulmón. Ese perder fue un ganar a lo largo de la vida. A partir de que me inserto en Santa Fe Rugby, fue otra etapa del rugby donde de nuevo genero amigos entrañables, de los cuales algunos ya no están. Disfruté jugando, entrenando chiquitos, la comisión directiva, entrenando la primera división, las juveniles, y toda la parte social del club. Desde donde pude, hice todo lo posible para devolverle al rugby lo que me había formado. Uno intenta devolver, pero yo recibí mucho más de lo que devolví lejos".

La última consulta estuvo dirigida a conocer su opinión acerca de la importancia que un rugbier santafesino integre Los Pumas como Mayco Vivas. Pancho fue claro al señalar que "me parece muy bien que el rugby se federalice con el tema de Los Pumas. Como todo jugador de rugby, aunque sea como una fantasía, soñás jugar en Los Pumas, y en nuestra época llegar era casi imposible, porque siempre los seleccionadores miraban poco al interior. Tenías que ser un gran jugador, un jugador distinto, como el caso del Tati Milano, un tipo especial con un juego muy particular, ya que si no era muy difícil acceder a Los Pumas. Pero el caso de Mayco me sorprendió gratamente, porque se del gran sacrificio que hace ese chico, lo sé por un amigo muy cercano que es la Garsa Russo, que está en Rafaela y me cuenta mucho. Además, el que lo ayudó mucho es el Toro Rocchi, que también es un amigo, con el cual jugamos en contra, él en el CRAR de Rafaela, y porque no fuimos amigos, sino que adversarios. Me alegro que la federalización de Los Pumas se siga dando".