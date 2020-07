Morcillo: "La actividad en el turf debe volver cuanto antes"

La pandemia de coronavirus provocó el cierre de las puertas de los clubes a partir de la determinación de las autoridades sanitarias. Eso afectó a todas las entidades deportivas, pero en el caso del Jockey Club de Santa Fe lo hizo a un sector del que vive mucha gente como es el turf y el hipódromo.

Por estos días, con los protocolos aprobados, se volvió a practicar tenis y golf, pero no así la actividad hípica, motivo de preocupación de la conducción de esta prestigiosa institución con 107 años de historia en la capital provincial.

"Como todo el mundo estamos pasando una situación muy complicada, la misma que atraviesan las demás instituciones de la región. Por parte del estado recién el mes pasado hemos recibido los ATP, pero lo demás tuvimos que afrontar pidiendo el aporte de los socios, sobre todo porque esta institución es muy grande, y tenemos 54 hectáreas" comenzó señalando Carlos Morcillo a UNO Santa Fe.

El vicepresidente primero del Jockey Club de Santa Fe contó que "nuestro club está dividido en tres unidades. El country con diez canchas de tenis, un club house, tres piletas de natación y canchas de fútbol. Después está el golf, con su club house y sus hoyos. Lo cual requiere mucho mantenimiento. Las de tenis están entre las mejores canchas del país. Ahora hay un proyecto para hacer un torneo apenas se haga la reapertura el primer nacional televisado será acá desde Santa Fe".

El dirigente de la prestigiosa entidad santafesina explicó que "tenemos luego el espacio más grande que es el hipódromo. El turf en nuestra institución es fundacional. El Jockey nace con el amor de aquellos socios fundadores por el turf. Ese sector está muy complicado, porque la competencia está parada. Se maneja con apuestas, y organizar carreras, si bien lo administra una cooperativa de trabajo, hay una pérdida de entre ciento cincuenta y doscientos mil pesos entre reunión. Entonces se rqeuiere apoyo estatal como lo tiene Rosario, La Plata, San Isidro y Palermo".

"Hemos presentado los protocolos para volver con el turf, porque ya Córdoba, Río Cuarto, Villa María, y San Francisco, ya comenzaron a reactivar. El turf involucra mucha gente, hay 35 personas trabajando en la cooperativa de trabajo. En la actualidad hay alrededor de 180 caballos, el cual cada uno requiere una mano de obra no calificada de cinco personas, que es la gente del barrio, el cual vive gracias al turf, por eso estamos clamando para que se habilite la actividad" destacó Morcillo.

Agregó que "tenemos 180 caballos, más cinco personas que trabajan, más los veterinarios, más los que le traen comida, es mucha gente la que trabaja, es una verdadera industria la que trabaja en el turf. Por eso le pedimos a algunos legisladores que por favor hagan algo, porque esto ya excede lo deportivo, y se ha transformado en una cuestión social".

La vuelta de algunas disciplinas

El presidente de la comisión de interior del Jockey Club de Santa Fe, Daniel Rivero, expresó que "ya contamos con la habilitación del tenis, con un protocolo que juegan los socios. Primero se permitieron dos, y ahora son cuatro, no más de cuarenta y cinco minutos, con espacio entre turno y turno. Como hay muchas canchas nos arreglamos bien. Y en el golf también ya se regresó a jugar con un protocolo más específico".

"Básicamente en el golf no nos permiten guardar los palos en la casilla correspondiente, por lo cual cada uno se los tiene que llevar, hay que llevarse los elementos de higiene, la pelota como es individual y los juegos de palos son de cada uno, prácticamente no hay contacto. Igualmente, para jugar tanto golf como tenis hay que hacer reservas. Cada socio que ingresa al club se le toma la temperatura, y con la declaración de jugadores" expresó el coordinador de las diferentes disciplinas que se llevan adelante en el Jockey.

Acerca de un tema clave como es la cuestión de los socios, Morcillo remarcó que "no nos ha bajado el número de socios en estos tres meses. El pago de la cuota fue casi normal, algunos tuvieron inconvenientes, pero te diría que son casos contados. El socio apoyó mucho en este tiempo ya que por ejemplo han adelantado cuotas. Incluso hicieron aportes a cuenta de las inscripciones de futuros torneos. La verdad que la masa societaria ha tenido una respuesta impresionante".

"Igualmente el club no es viable ni sustentable con la cuota societaria. Porque si no tenemos el ingreso del turf, ya que tiene que generar sus recursos para el mantenimiento de toda su estructura. El golf no puede hacer sus torneos con los sponsors, y el tenis igual, estamos muy limitados en cuanto a los ingresos" destacó el vicepresidente.

"En el año 2012 agarramos un club que estaba inviable y en extinción. Había 75 juicios con sentencia de remate, y deuda por todos lados. Ahora no debemos un centavo en ningún lado. En determinados momentos generamos algunos recursos para hacer obras. A lo que son las tareas de mantenimiento, en el cual hay mucho gasto, también se ha hecho foco en trabajos de infraestructura. Las obras nuevas se hacen a paso lento pero sostenido" remarcó Rivero.